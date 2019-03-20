Turkish Airlines EuroLeague'in 27. maç döneminde konuk ettiği CSKA Moskova'ya 80-78 mağlup olan temsilcimiz Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Ataman, maça çok iyi başladıklarını ifade ederek, "Moerman’ın sakatlanmasından sonra bazı sorunlar yaşadık. Sahadaki 5’liyi tutturamadık. İlk yarıda Motum’dan iyi katkı alamadık ve iki pivotla oynamak zorunda kaldık. Larkin de ilk yarıda kendi oyununu oynayamadı. Bunun sonucunda devreye geride girdik." ifadelerini kullandı.

Ergin Ataman, iyi bir takım olduklarını herkese gösterdiklerini anlatarak, "İkinci yarı çok iyi oynadık. Anderson dış atışlarla takıma önemli katkı verdi. Larkin gerçek oyununu oynamaya başladı ve maça döndük. Ancak maçın sonunda CSKA Moskova’nın attığı iki baskette savunmada yaptığımız hatalar maçı kaybetmemize sebep oldu. Sezon henüz bitmedi. EuroLeague'i kazanmak için mücadelemize devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ataman, hedeflerinin ilk 4 içinde kalmak olduğunu belirterek, "Amacımız kalan 3 maçın 2’sini kazanmak. Ben kazanacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.