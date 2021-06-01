Turkish Airlines EuroLeague Final Four'da Barcelona'yı mağlup ederek tarihi bir şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, şampiyonluğun hikayesini anlattı. Ergin Ataman, NTV ekranlarında verdiği özel röportajda birbirinden önemli detaylara değindi.

Yarım kalan bir hikayeyi tamamladıklarını belirten Ataman, "Bu gelen kupanın Avrupa şampiyonluğunun ötesinde bir hikayesi var bizim için. 2017-18'in sezon ortasında Anadolu Efes'e geldiğim zaman son sıradaydı Anadolu Efes. Kısa sürede kaderi değiştiremedik ve son sırada tamamladık. Sonrasında yeniden bir yapılanmaya gittik. Hemen o sene EuroLeague'de finale çıktık. Spor tarihinde çok önemli bir olaydı. Sonunculuktan bir anda finale çıkıyor olmak... Finale çıkmışken o finali kazanmalıydık ama kazanamadık. Fakat kafaya onu koyduk. Bir sonraki sezona o şampiyonluğu almak hedefiyle başladık. Müthiş bir sezon geçirdik. Bütün Avrupa bizden bahsederken, otoriteler tarafından şampiyonluğun en büyük adayı gösterilirken diğer liglerin hepsi yaz aylarında tamamlandı ama EuroLeague organizasyonu iptal edildi. O kadar emek sarf ediyorsun ama oynanmıyor ve büyük bir hayal kırıklığı yaratıyor. Bu sezon bende ciddi bir motivasyon kaybı vardı. Geçen sezon bize yapılan haksızlık ile... Ama adım adım ilerleyerek tarihi bir olay oldu bizim için. Gitti geldi olaylar ama kendimizi yeniden Final Four'da bulduk. Final Four'da CSKA karşısında yeniden hatalar yaptık elimiz ayağımıza dolandı ama kazandık. Artık o finale de çıkmışken kaybedemezdik açıkçası" ifadelerini kullandı.

Törene büyük EuroLeague kupası ile gelemediklerini çünkü onun müzelerinde olduğunu ve ilk olarak Anıtkabir'e götürmek istediklerini belirten Ataman, "EuroLeague kupası müzemizde. İnşallah onu ilk olarak Anıtkabir'e götürmeyi çok istiyoruz. Cumhurbaşkanımıza da takdim etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'Star oyuncularla bir takım kurmadık'

Kadronun kuruluş süreci ve sonrasında şampiyonluğa giden organizasyona değinen tecrübeli çalıştırıcı, "Bu kadroyu kurduk ve ana kadroya girip çıkan sadece 1 oyuncu oldu. Sadece bir mevkide değişimimiz oldu. Bu seneki kadro geçen sezonun aynısıydı. Biz milyon Dolar'lar verip star oyuncularla bir takım kurmadık. Aldığınız oyuncuların hepsi star olursa puzzle tamamlanmaz. Karakter olarak egolarını bir kenara bırakabilen isimler baktık. Sonrasında tabi bu oyuncuları geliştirdik. Elbette sadece ben değil çok değerli bir teknik kadromuz var. Arkamızda her türlü organizasyonu yapabildiğimiz bir kulüp var. Saygı var. Avrupa basketbolunun Anadolu Efes'e yaptığı yatırım karşısında bir saygısı var. Oyun olarak da bir saygı var. 'Biz NBA'de olsak Play-Off oynarız' diyorum. Bunu söylerken bir mesaj var. Bazı gerçekler var. EuroLeague'in artık teknik anlamda NBA seviyesine gelmiş olması ile alakalı. Son iki sezondur NBA takımları, Avrupa takımları ile maç yaptırmıyor. Çünkü Avrupa takımları yenmeye başladı artık. Hem ABD'de hem burada... NBA'in marka değeri düşmesin diye düşündüler. Tüm bunlar bizde hem teknik hem mental anlamda büyük güç yarattı. Finale gelene kadar 40 maç yaptık. Final maçı 41. maçımız. Oynadığımız takımların çoğu Avrupa'nın üst düzey takımları. Bunun sonucunda 41. maçta o kupayı almak çok önemliydi artık bizim için. Şunu gördük ki bizler kadar sizler, Türkiye bu hikayeye çok inanmıştı. Bunun sonunu bir kupayla taçlandırmamız ülkemiz adına çok güzel oldu" dedi.

Final maçından önce rahat olduğunu belirten Ataman, "Final maçından önce aileyle, başkanla, basınla konuştuğum zaman herkeste müthiş bir heyecan var. Geceleri uyuyamıyorlar falan ama bende bir rahatlık vardı. Rahatsam ve maç günü öğlen yemeğinden sonra 1-2 saat uyuyabiliyorsam o zaman maça çok dinç ve kararlı çıkabiliyorum. O gün ben uyudum ama 2019 finalinde uyuyamamıştım. 2019'da ben de çok heyecanlıydım, gergindim. Bu sefer rahattım. Bu hikayenin sonunu kupayla bitirmeye o kadar inanmışım ki... Oraya çıktığın zaman maçın sonunu düşünmeyeceksin. Bunu düşünürsen işini yapamıyorsun. Maçta da sakindim çünkü tamamen maçı yönetmeye odaklanmıştım. Gayet sakin, net şekilde oyunumuzu oynadık" dedi.

Üst üste 3 şampiyonluk sonra NBA!

EuroLeague'de Anadolu Efes ile şampiyonluklarına devam etmeleri durumunda bir NBA fırsatının da doğabileceğini belirten başarılı koç, "Sporda dün yok. Bugün var evet kutluyoruz ama daha sezon da bitmedi. Önümüzde Türkiye Ligi Play-Off Final Serisi var. Önümüzdeki sezon yeniden şampiyon olabilmek de bir hedef olacak. Yeniden EuroLeague kupası istiyoruz. NBA'den Avrupalı koçlara bir türlü teklif gelmiyor. Belki üst üste 3 sezon EuroLeague şampiyonu olup bunu başarabilirsem belki NBA'de de kupa alma şansını doğuracak bir fırsat gelir diye düşünüyorum. Onun için şimdilik Avrupa'daki kulüpler düzeyinde kupalarla devam etmeye çalışacağız. Önümüzdeki iki sezon da EuroLeague kupası kazanmak hedefinde olacağız" dedi.

Sezon içindeki kırılma anının Micic'in de belirttiği gibi CSKA Moskova maçı olabileceğini aktaran Ataman, "Oyuncuların görüşü çok önemli. Kırılma anı CSKA Moskova deplasmanındaki 35 sayılık mağlubiyetti evet ama kırılmış gidiyordu. Oradan toparlayamasaydık 3 yıllık emek artık elden gitmek üzereydi. O akşam maçtan sonra gece 2'ye kadar bir toplantı yaptık. O toplantıda herkes, eteğinin altındaki taşları döktü. Her oyuncu yaklaşık 15-20 dakika konuştu. Ben onları dinledim. Ondan sonra da gece 2 falandı ve 'Ben çıkıyorum, siz devam edin' dedim. Onların da kendi içlerinde anlaşmaları çok önemliydi. Onlar gece 3:30'a kadar konuşmuşlar. Bütün taşlar ortaya döküldü ve ondan sonra da inanılmaz bir dönüşüm başladı. Sonrasında İstanbul'da farklı kazandığımız çıkıştaki Fenerbahçe maçı bize özgüven kazandırdı. Sonra Barcelona'yı deplasmanda yendik. Ondan sonra da makine açıldı ve durmak bilmedik" ifadelerini kullandı.