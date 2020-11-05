Ergin Ataman: Eksiklerimize rağmen kazanmak istiyoruz

Turkish Airlines EuroLeague'in 7. maç döneminde Maccabi Tel Aviv'i konuk etmeye hazırlanan temsilcilerimizden Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

Kritik eksiklere rağmen kazanmak istediklerini belirten Ataman, "Maccabi Tel Aviv’de Scottie Wilbekin, Tyler Dorsey ve Elijah Bryant çok etkili dış oyuncular. Tempolu ve yüksek dış şut yüzdesi ile oynuyorlar. Ayrıca ligin en etkili ribaunt gücüne sahipler. Çok önemli eksiklerimize karşın önlemlerimizi alarak değişik bir oyun stratejisi ile kazanmak istiyoruz" dedi.