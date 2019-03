Turkish Airlines EuroLeague'in 28. maç döneminde konuk olduğu Buducnost'u 91-84 mağlup ettikten sonra Bayern Münih'in de Barcelona'yı yenmesiyle 4. sırayı garantileyen temsilcimiz Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Takımını tebrik eden tecrübeli çalıştırıcı, "Bizim hedefimiz 4. sırayı korumak adına Buducnost karşısında mutlaka kazanmaktı. Buraya büyük bir konsantrasyonla geldik. Bu akşam belli zamanlarda gerçekten harika oynadık. Maçın başında skor avantajını yakaladık. Maçı kazanmamız sonrası Barcelona'nın Bayern Münih'e kaybettiğini öğrendik. Dördüncü sırayı garantileyen oyuncularımı tebrik ederim" dedi.

Final Four hedefi ile ilgili de konuşan Ataman, "Ev sahibi avantajı elbette önemli ama önce Play-Off'ları düşüneceğiz. Final Four ilk düşüncemiz değil. Her maçı tek tek düşünmeliyiz. Sonra ne olacağına bakarız." dedi.