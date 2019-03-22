  • Haberler
  • THY Euroleague
  • Ergin Ataman: Dördüncü sırayı garantilememizi sağlayan oyuncularımı tebrik ediyorum

Ergin Ataman: Dördüncü sırayı garantilememizi sağlayan oyuncularımı tebrik ediyorum

Turkish Airlines EuroLeague'in 28. maç döneminde konuk olduğu Buducnost'u 91-84 mağlup ettikten sonra Bayern Münih'in de Barcelona'yı yenmesiyle 4. sırayı garantileyen temsilcimiz Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

22 Mart 2019, Cuma 00:23 Son Güncelleme:
- A +
Ergin Ataman: Dördüncü sırayı garantilememizi sağlayan oyuncularımı tebrik ediyorum

Turkish Airlines EuroLeague'in 28. maç döneminde konuk olduğu Buducnost'u 91-84 mağlup ettikten sonra Bayern Münih'in de Barcelona'yı yenmesiyle 4. sırayı garantileyen temsilcimiz Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, maçın ardından açıklamalarda bulundu. 

Takımını tebrik eden tecrübeli çalıştırıcı, "Bizim hedefimiz 4. sırayı korumak adına Buducnost karşısında mutlaka kazanmaktı. Buraya büyük bir konsantrasyonla geldik. Bu akşam belli zamanlarda gerçekten harika oynadık. Maçın başında skor avantajını yakaladık. Maçı kazanmamız sonrası Barcelona'nın Bayern Münih'e kaybettiğini öğrendik. Dördüncü sırayı garantileyen oyuncularımı tebrik ederim" dedi. 

Final Four hedefi ile ilgili de konuşan Ataman, "Ev sahibi avantajı elbette önemli ama önce Play-Off'ları düşüneceğiz. Final Four ilk düşüncemiz değil. Her maçı tek tek düşünmeliyiz. Sonra ne olacağına bakarız." dedi. 

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.