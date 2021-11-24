Ergin Ataman: Derbi maçlar her zaman zordur

Turkish Airlines Euroleague 12. hafta maçında 25 Kasım 2021, Perşembe günü Fenerbahçe Beko’ya konuk olacak olan Anadolu Efes’te başantrenör Ergin Ataman karşılaşma öncesi görüşlerini açıkladı.

Anadolu Efes'in resmi internet sitesinde yer alan açıklamalara göre Ergin Ataman, derbi maçlarının her zaman zor olduğunu belirtti ve temposu yüksek bir maç beklediğini dile getirdi.

Ergin Ataman'ın açıklamaları şu şekilde:

"Derbi maçlar her zaman zordur. Fenerbahçe Beko, özellikle sezon başında oynadığı maçlarda, Moskova deplasmanındaki önemli galibiyet ile iyi bir takım olduğunu gösterdi. Son haftalarda aldıkları sonuçlar bence ölçü değil. Biz sezona kötü başladık. Son haftalarda bir toparlanmaya girdik. Yarın temposu yüksek bir maç bekliyoruz. Fenerbahçe Beko’nun Nando de Colo, Jan Vesely ve Marko Guduric gibi star oyuncuları var. Bu oyuncuları mutlaka durdurmamız gerekiyor. Maçı kazanmak için hücumda da kendi oyun sistemimizi kabul ettirmemiz gerekiyor."







