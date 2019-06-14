Ergin Ataman: 'Çok müthiş savunma yaptık'

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi üçüncü maçında konuk olduğu Fenerbahçe Beko'yu 74-57 mağlup eden Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, maçın ardından müsabakayı değerlendirdi.

Ataman, "Maçın başından itibaren çok iyi karakter gösterdik. Çok müthiş savunma yaptık. Fenerbahçe Beko’yu dış atışlara zorladık. Pota altından sayı yemedik. Hücumları üç kısa oyuncu ile tempoyu arttırarak, onların ikili oyunuyla hep boş atışları bulmasına çalıştık. Bütün oyuncularımız çok iyi oynadı. Seri çok uzun bir seri. İki takım da birbirini çok iyi tanıyor. İki takım da içeride ve dışarıda birbirini yendi. Şu anda sadece 2-1 öne geçtik. Bu akşamki oyun felsefemiz tam deplasman takımına yakışan felsefeydi." yorumunda bulundu.

Final oynadıklarını vurgulayan Ataman, "Çok iyi bir sezon geçirdik. İlk maçta çok kötü oynadık. Özellikle ikinci maçın ikinci yarısından sonra oyuncularım finale ısındı. Finalin temposuna uygun oynadılar. Bu takım Barcelona’yı deplasmanda 32 sayı farkla yenen bir takım. Atmosfer bizi etkilemiyor ama karşımızda çok güçlü bir rakip var. Takımın gücü biz çok etkiliyor. Oyuncularım her atmosferde oynamaya alışıklar." şeklinde görüş belirtti.

Salon sporu yaptıklarını aktaran deneyimli antrenör, "Bizi aileler ve çocuklar izliyor. Özellikle bu tip önlemlerin alınması çok iyi. Ben bu akşam çok bir şey duymadım. Fenerbahçe Beko taraftarı bana bir protesto yaptı ama herhangi kötü bir şey yoktu. İnşallah böyle devam eder." diye konuştu.

"Yedi yıl sonra Ataşehir’de kazanmanız psikolojik bir rahatlık sağladı mı?" sorusuna Ataman, şöyle cevap verdi:

"Yok sağlamadı. Şampiyon olunca rahatlarım. Çok zor bir sezon geçiriyoruz. Oynadığımız her maç bir final. Hiçbir şekilde rahatlamadım. Durum 2-1, rakip Fenerbahçe Beko. Şampiyon olursak herhalde rahatlarım."

Beaubois’in ilk çeyrekte 3 faul yaparak, faul problemine girdiğinin hatırlatılması üzerine, "Maçın çok kritik oyuncularından biriydi. Çok düşündük. Bu tarz oyun oynamak için Beaubois’i kadroya aldık. Savunmaya geçtiğimiz saniyelerde Doğuş Balbay ve Metecan Birsen’i oyuna aldık. İkinci yarıda onun hücum silahından yararlandık. Böyle de maçın sonuna kadar atılmasını engelledik." değerlendirmesinde bulundu.