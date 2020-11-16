Ergin Ataman: Çok dikkatli olmalıyız

Turkish Airlines EuroLeague'de çift maç haftasının ilk ayağı olan 9. maç döneminde Bayern Münih'i konuk edecek temsilcimiz Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

Dikkatli oynamaları gerektiğini belirten Ataman, "Bayern Münih sezona en iyi başlangıç yapan takımlardan biri. Wade Baldwin hücumda çok yaratıcı, Vladimir Lucic çok skorer oynuyor. Pota altında Jalen Reynolds, Malcolm Thomas ve Jajuan Johnson ile hem ribaunt alıyor hem de skor üretiyorlar. Çok dikkatli olmalıyız ve az top kaybı yapmalıyız. Hücumda doğru şut seçimleri ve baskılı savunma ile sonuca gitmeliyiz" ifadelerini kullandı.