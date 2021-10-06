Ergin Ataman: Çocuklar neden maça gelemiyor?

Anadolu Efes’i tarihinde ilk kez Euroleague Şampiyonu yapan ve bunun yanı sıra daha önceki kariyerinde Siena, Beşiktaş ve Galatasaray ’la da Avrupa şampiyonlukları yaşayan Türkiye’nin son yıllardaki en başarılı coachu Ergin Ataman...

Tecrübeli çalıştırıcı, Fanatik Sport&Business Summit 2021’de yazarımız Gökhan German’ın moderatörlüğünde çarpıcı açıklamalarda bulundu... ‘E aldık onu da!’ “Benim için hep ‘Kupa 2, Kupa 3 kazanıyor. Hadi Kupa 1’i alsın da görelim’ diyorlardı. E aldık onu da buyrun...

Pandemi döneminde iptal edilen sezonda hakkımız yendi ancak ertesi sezon tavrımızla, duruşumuzla ve performansımızla şampiyon olarak cevap verdiğimizi düşünüyoruz. O şampiyonluk kupası müzemize geldi, tarihe yazıldı. Türk toplumu çok mutlu oldu. O orada bitti artık. O bittiği anda artık zirvede değiliz. Sonuçta yeni sezon başladı ve mağlubiyetle başladık. Zirvede değiliz. Sıfırdan başlıyoruz tekrar.”

‘Adım adım düşünüyoruz’

“Şu anda zirvede değiliz. Euroleague’de ilk maçta Real Madrid’e kaybettik dolayısıyla 13, 14. sıradayız (Gülerek). Artık takımlar bize karşı daha motive, taraftarlar bize karşı daha motive. Her gittiğimiz yerde bununla karşılaşacağız. Normal sezonda 35 maç yapıyorsunuz. Madrid deplasmanında kazanacaksın diye bir şey yok. Bu bir maraton. Biz yeniden şampiyon olmak için başlamıyoruz. Böyle başladığın zaman çok baskı altında hissedersin. Adım adım düşünüyoruz. Önemli olan nasıl mücadele edeceğimiz ve nasıl basketbol oynayacağımız."

'Oğlum bana soruyor'

“Çocukların neden maça gidemediğini birinin bilimsel olarak açıklaması gerekiyor. Bu çocuklar zaten okula gidiyor ancak maçlara gidemiyor. ABD’de PCR testiyle çocuklar maça gidebiliyor ancak Avrupa’da böyle bir şey yok. Ben İspanya’da gittim, gördüm. Çocuklar maça gelmişti. Neden Türkiye’de 12 yaş altı çocuklar maça gidemiyor? Benim oğlum da bana ‘Neden maça gidemiyorum’ dediğinde bir açıklama yapamıyorum. Yetkililere buradan sesleniyorum. Bunun bilimsel bir açıklaması yoksa neden çocukların maça gitme kısıtlaması var. Bütün dünya bilmiyor da biz neyi biliyoruz. Zaten pandemide evde oturdular, zamanı televizyon ve bilgisayar başında geçirdiler. Sporun gelişmesini istiyoruz ki, benim oğlum diğer branşları benden çok daha iyi biliyor. Sabah kalkıp olimpiyatları izledi. Ve maça gitmek istiyor. Ancak buna izin yok.”