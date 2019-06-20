Ergin Ataman: 'Bu akşam hücumda iyi oynayamadık'

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi altıncı maçında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe Beko'ya 85-69 mağlup olan Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Müsabakayı değerlendiren Ataman, "Bu akşam hücumda iyi oynayamadık. Dış atışlarda kötü bir performans sergiledik. İki skorer oyuncumuz Micic ve Larkin’in kötü performansı bizi çok zorladı. Ahmet Buğrahan Tuncer oyuna girdikten sonra ciddi bir katkı verdi. Oyuna geri döndük. İkinci yarıda uzun bir süre iyi oynamamamıza rağmen savunma yaparak ayakta kaldık. Ribauntlarda ciddi bir sıkıntı yaşadık. Sonuçta da Fenerbahçe Beko maçı kazandı, tebrik ediyorum." diye konuştu.

Bu akşam şampiyon olamadıkları için hiç üzgün olmadığını aktaran Ataman, "Türkiye’de 20’ye yakın final oynadım. Avrupa’da ise dört kez final oynayıp, 3’ünü kazandım. Bütün şampiyonluk maçlarımda kariyerimde ailem ve çocuklarım hep salondaydı. Çoğunda kazandık ve hep birlikte kutladık. Bugün burada olmayı çok istiyorlardı ama ben onları buraya getiremedim. Fenerbahçe Beko Başantrenörü’nün ve yöneticilerin ailelerini Sinan Erdem’e davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Serinin çok güzel geçtiğini kaydeden deneyimli antrenör, şöyle konuştu:

"Türk basketbol tarihindeki en muhteşem serilerden biri oynanıyor. Tarihi bir seri. Sözlerimi şöyle bitiriyorum; Gerçekleri tarih yazar, tarihi de biz tüm dostlarımızla birlikte...Sinan Erdem’de Anadolu Efes taraftarı ve tüm dostlarımla birlikte buradan çok daha büyük bir atmosfer yaratıp, çok daha büyük bir coşkuyla, ailelerimizle birlikte, biz şampiyon olacağız."