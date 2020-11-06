Turkish Airlines EuroLeague'in 7. maç döneminde İsrail’in Maccabi Playtika takımını 91-89 mağlup eden Anadolu Efes’te başantrenör Ergin Ataman, son iki dakikayı daha iyi oynayarak kazandıklarını söyledi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ataman, "Maça çok iyi başladık. Erten Gazi savunmada iyi bir performans gösterdi. Onun Wilbekin’e agresif savunma yapmasını istemiştim ama Bryant devreye girdi, zor şutları sayıya çevirdi ve Maccabi maçı dengeledi. İlk yarıda yaptığımız hatanın gardlara yaptığımız savunma olduğunu söyleyebilirim. İkinci yarıda daha baskılı oynadık. Maccabi de çok iyi basketbol oynadı. Son 2 dakikayı biz daha iyi oynadık ve maçı kazandık." diye konuştu.

Ergin Ataman, sakatlığı süren Bryant Dunston’ın yerine Sertaç Şanlı’ya sorumluluk vereceklerini belirterek, şunları aktardı:

"Dunston 1 ay oynamayacak. Onun başına gelen kimsenin başına gelmemiştir. Geçen sene ayağı yandı 5 ay oynamadı, bu sene gözüne parmak girdi retinası yırtıldı. Sertaç, kovidi atlatmak üzere. Ondan negatif sonuç bekliyoruz. Bir transfer düşünmüyoruz, bu sorumluluğu Sertaç’a vereceğiz. Ümit ederim ki başka bir sıkıntı olmaz, sıkıntı olursa da kulüp gereğini yapar."

Ataman, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Türk basketbolunun duayen ismi Yalçın Granit ile ilgili olarak da, "Yalçın Granit çok sık görüştüğüm bir abimdi. Basketboldan son gününe kadar kopmadı. Hepimiz ona minnettarız. Türk basketbolunun duayeniydi. Onun adını yaşatmak için hepimize görev düşüyor." dedi.