Ergin Ataman: “Bizim için çok iyi bir geceydi”

Turkish Airlines EuroLeague’in 7. maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, deplasmanda Olympiacos’u 86-67 mağlup etti.

Anadolu Efes’in başantrenörü Ergin Ataman, maçtan sonra yaptığı açıklamalarda çok iyi bir galibiyet aldıklarına değindi.

Tecrübeli çalıştırıcı, “Bu akşam ilk çeyrek haricinde mükemmel bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Özellikle Dunston ve Singleton gibi kenardan gelen oyuncularımızın katkısıyla çok iyi savunma yaptık. İçeriyi iyi savunduk, Spanoulis'in kendi pick'n roll hücumunu oynamasına izin vermedik. Milutinov ve Printezis’in alçak post hücumlarını iyi durdurduk. Hücumda ise üç guardımız topu iyi paylaştı, özellikle ilk yarıda oyunu iyi kontrol ettik. Boş şutlar bulduk ve bunları iyi değerlendirdik. Bizim için çok iyi bir geceydi. Olympiakos, ilk çeyrek haricinde maça giremedi. Belki üçüncü çeyrekte geri dönme şansı buldular ama biz de bu bölümde maçı kopardık. Bizim için çok iyi bir galibiyet oldu” dedi.