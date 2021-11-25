Ergin Ataman: Bizim için bir galibiyetten fazlası bu maç

Turkish Airlines Euroleague'in 12. haftasında Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda 89-84'lük skorla yenen Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Hücumda kendi oyunlarını oynamakta zorlandıklarını dile getiren Ergin Ataman, Larkin'in galibiyette çok büyük rol aldığını belirtti.

Ergin Ataman'ın açıklamaları şu şekilde:

"Aslında çok da iyi oynamadık. Üç çeyrek boyunca çok top kaybı yaptık. Hücumda kendi oyunumuzu oynamakta zorlandık. Onlara hızlı hücum sayıları için fırsat verdik. Sanıyorum ikinci çeyreğin başında, Larkin'in bu akşam iyi durumda olduğunu hissettim. İkinci yarıda ise yıldız gibi oynadı. Bizim için bir galibiyetten fazlası bu maç, çünkü Larkin bu galibiyette çok büyük rol aldı ve bu, gelecekteki maçlarımız için çok önemli bir işaret."



