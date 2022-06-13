Ergin Ataman: Biz sonuna kadar mücadelemizi verdik

ING Basketbol Süper Ligi Play-off Finali 4. maçında Fenerbahçe Beko'ya 92-80 mağlup olarak sezonu 2. sırada tamamlayan Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman mücadeleden sonra değerlendirmelerde bulundu.

Anadolu Efes'in resmi internet sitesinde yer alan açıklamalara göre Fenerbahçe'nin şampiyonluğu hak ettiğini belirten Ergin Ataman, sonuna kadar mücadele ettiklerini dile getirdi.

Ergin Ataman'ın açıklamaları şu şekilde:

“Fenerbahçe ING Basketbol Süper Ligi sezonu boyunca ligi birinci bitirerek bir avantaj elde etmişti. Final serisinde de bizden daha iyi oynadı. Üçüncü maç dışında özellikle bu akşam çok iyi oynadılar. Biz sonuna kadar mücadelemizi verdik ama kazanan Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe takımını kutluyorum hak ettikleri bir şampiyonluk oldu.”



