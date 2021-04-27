Ergin Ataman: Belki de erken kutlamaya başladık

Anadolu Efes koçu Ergin Ataman şunları söyledi:

"Real Madrid‘i tebrik ederim. Maç boyunca son dört dakikaya kadar maçı kontrol ettik ama rakibimiz hiç pes etmedi. Özellikle Sergio Llull, son çeyrekte zor şutları soktu. Hücumda son 3-4 dakikada panikledik. Belki öncesinde çok erken kutlamaya başladık çünkü normal oyunumuzu oynamayı bıraktık ve boş şutlar kaçırdık. Uzun forvetlerimiz ve Larkin kaçırdı. Larkin, bugün 1/7 ile üçlük attı. Son beş dakikada her konuda hata yaptık, her şeyi kaçırdık ve Real Madrid, tüm üçlüklerini sokup kazandı. Onları tebrik ederim. Skor 2-1. Kolay bir seri değil. Perşembe günü daha iyi bireysel performanslar almaya çalışacağız." (Eurohoops)





İlgili Haberler Pablo Laso: Kritik şutlar attık ve maçı kazandık







