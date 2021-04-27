Ergin Ataman: Belki de erken kutlamaya başladık
Son 5 dakikadaki 19-2'lik seri ile Real Madrid karşısında maçı kaybeden Anadolu Efes'te koç Ergin Ataman, mücadeleyi değerlendirdi. Son 3-4 dakika panik yaptıklarını ve boş şutlar kaçırdıklarını belirten Ataman, "Belki öncesinde çok erken kutlamaya başladık çünkü normal oyunumuzu oynamayı bıraktık ve boş şutlar kaçırdık." dedi.
Anadolu Efes koçu Ergin Ataman şunları söyledi:
"Real Madrid‘i tebrik ederim. Maç boyunca son dört dakikaya kadar maçı kontrol ettik ama rakibimiz hiç pes etmedi. Özellikle Sergio Llull, son çeyrekte zor şutları soktu. Hücumda son 3-4 dakikada panikledik. Belki öncesinde çok erken kutlamaya başladık çünkü normal oyunumuzu oynamayı bıraktık ve boş şutlar kaçırdık. Uzun forvetlerimiz ve Larkin kaçırdı. Larkin, bugün 1/7 ile üçlük attı. Son beş dakikada her konuda hata yaptık, her şeyi kaçırdık ve Real Madrid, tüm üçlüklerini sokup kazandı. Onları tebrik ederim. Skor 2-1. Kolay bir seri değil. Perşembe günü daha iyi bireysel performanslar almaya çalışacağız." (Eurohoops)