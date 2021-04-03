Zorlu İspanya deplasmanında salı günü Real Madrid'i önceki gün de Baskonia'yı uzatma periyodunda yıkan Lacivert-Beyazlılar'da coach Ergin Ataman Play-Off eşleşmeleriyle ilgili konuştu.

'Diğer takımlar sorun değil'

Ataman, “Play-Off'ta kaçmak istediğiniz bir takım var mı?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Baskonia’dan kaçmak lazım. Çünkü çok farklı bir basketbol oynuyorlar. Hangi sırada olacağız bilmiyorum ama Baskonia’ya karşı oynamak çok zor. Diğer takımlardan herhangi biri sorun değil. Ayrıca Fenerbahçe ile eşleşmek de bizim için iyi olmaz çünkü iki Türk takımı derbisi olur. Benim için Fenerbahçe ve Baskonia, Play-Offlar'da oynamak istemediğim iki takım”.