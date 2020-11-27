Turkish Airlines EuroLeague'in 11. maç döneminde deplasmanda karşılaştığı Kızılyıldız'ı 75-64 mağlup eden temsilcimiz Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

EuroLeague ve FIBA'nın milli takımlar konusundaki sorunu çözmeleri gerektiğini dile getiren Ergin Ataman'ın basın toplantısında yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Muazzam bir üçüncü çeyrek oynadık. Bu akşam savunmamız muhteşemdi. Hücumda topu iyi dolaştırdık. Boş şutu her zaman bulduk. Avantaj yakaladık. Son çeyrekte 8 sayı attık çünkü biraz yorulduk fakat neticede önemli olan şu: Dört ana oyuncumuz, iki ana pivotumuz Pleiss ile Dunston yok. Keza Micic ve Beaubois gibi de oyuncularımız eksik. Fakat takımım her zaman aynı basketbolu oynuyor. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Sahada oldukları zaman durumdan, sorunlardan bağımsız herkes mücadele gösteriyor, herkes oyun disiplinine bağlı kalıyor. Bizim için çok önemli bir galibiyet. Çok zor bir hafta geçirdik. Sakatlığı bulunan oyuncularımız vardı, antrenmana katılamayan oyuncularımız vardı"

"Ayrıca TBF’ye de teşekkür etmek istiyorum. Beş oyuncumuzun oynamasına müsaade gösterdiler çünkü oynayacak oyuncumuz yoktu. Yarın da milli maçta çok hazır olacaklarına eminim. Sakatlıklar, COVID-19 sorunu ve beş oyuncumuzun hafta başından itibaren milli takımda olması yüzünden çok zor bir hafta geçirdik. Antrenman yapamadık. Bu sebeple Türkiye Basketbol Federasyonu’na teşekkür etmek istiyorum. Bir günlüğüne oyuncularımızı oynatmamıza izin verdiler. Şimdi hemen geri döneceğiz ve oyuncularımız, milli takımda da oynayacak"

"Ben EuroLeague ile FIBA’nın bu konuda bir çözüm bulması gerektiğine inanıyorum. Çünkü bu insanlar milli takımda oynamak istiyor. Türkiye, Sırbistan gibi ülkelerde bu milli bir duygu. Çözüm bulalım. Bazı oyuncular oynayamayacak çünkü yarın maçları var. Bazı oyuncular bugün ve yarın üst üste oynayacak, Pazar günü bir daha oynayacaklar. FIBA’da olduğu gibi bir ara verilsin ve yedi kez çift maç haftası oynayalım. Beş kez çift maç haftası oynuyoruz zaten, yedi olsun ama oyuncular da milli takımlarında düzenli olarak oynayabilsinler. Umarım bu yaz bir çözüm bulunur çünkü basketbolun marka değerini artırmalıyız ve basketbol sadece EuroLeague’de oynanmıyor. Milli takımlar da çok önemli. FIBA, federasyonlar ve EuroLeague bir masaya oturup basketbolun değerini artırma, pazarlanmasını sağlama ve oyuncuların sağlıkları üzerine bir toplantı yapmalı. Elbette Türkiye milli takımına oyuncu gönderdiğimiz için gururluyuz. Her zaman oyuncularımızı gönderiyoruz fakat milli takımın maçı bugün olsa ne olacaktı? Kızılyıldız maçını zaten masada kaybetmiş olacaktık. Dolayısıyla bir çözüm bulunmalı. Bu herkes için önemli, özellikle de biz koçlar ve oyuncular için. Sert bir maç oynadık, döneceğiz, yarın sert bir maç daha oynayacak oyuncularımız. Önce COVID-19 dönemini atlatalım, sonra yaz döneminde masaya oturup bir çözüm bulmalıyız"