Ergin Ataman: Ay-yıldızlı bayrağı en iyi şekilde temsil ettik

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu ilk tur son maçında Büyük Britanya'yı 85-71 mağlup eden A Milli Basketbol Takımımız'da Başantrenör Ergin Ataman, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) internet sitesinde yer alan açıklamalarda göre fiziksel anlamda rakibe karşı ciddi bir üstünlük kurduklarını dile getiren Ergin Ataman, Ay-yıldızlı bayrağı en iyi şekilde temsil ettiklerini belirtti.

Ergin Ataman'ın açıklamaları şu şekilde:

“Kazanmamız gereken önemli bir maçtı. Fiziksel anlamda rakibimize karşı ciddi bir üstünlük kurduk. Pota altında Ömer Faruk'un yanı sıra dışarıdan da Şehmus ve Larkin ile oyunun kontrolünü elimize aldık. Yeni bir takımız ve yeni bir ekip var. Oyuncularımın almış oldukları sorumluluk ve vermiş oldukları mücadeleden memnunum. Burada Ay-yıldızlı bayrağı en iyi şekilde temsil ettik. Büyük Britanya iç sahada oynadığı son 3 karşılaşmada Almanya, Fransa ve Yunanistan’ı mağlup etti. Rakibimiz bizim seviyemizde olmasa da buradan galibiyet çıkartmak çok önemliydi. Ülkemizden kilometrelerce uzakta, Avrupa’nın neresinde olursak olalım, çok sayıda taraftar bu karşılaşmada bizi destekledi. Bu da bizim birlikteliğimizi gösteriyor. Tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Her yerde biz varız.”

Ömer Faruk Yurtseven: Ülkemizi en iyi şekilde temsil ettik

Milli Takım 'ın genç basketbolcularından Ömer Faruk Yurtseven ise maç sonrası şu sözleri dile getirdi: "Büyük Britanya karşısında bazı oyuncularımız olmasa da o hırsı ve heyecanı oyun içinde yansıttık. Rakibimiz bizim seviyemizde değildi. Büyük takımları sahasında mağlup etmiş bir ekibe karşı hazır olduğumuzu gösterdik. Ülkemizi en iyi şekilde temsil ettik."



