Ergin Ataman: Aslanlar gibi savaştık

Temsilcimiz Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, CSKA Moskova ile karşılaştıkları final maçının ardından konuştu.

Kupayı Türkiye’ye getiremedikleri için üzgün olduklarını belirten Ataman şunları söyledi: “Kulübümle, oyuncularımla gurur duyuyorum. Ülkemize, taraftarlarımıza müthiş bir heyecan yaşattılar. Maalesef 19 Mayıs’ta kupayı ülkemize getiremedik. CSKA yıldızlardan kurulu bir takım. Çok iyi dış şut yüzdesiyle oynadılar. Yüzde 66 ile 14 tane üçlük soktular. Çok mücadele ettik ama o üçlükler bizim moralimizi bozarken biz de normal atışlarımızı sokamadık. Buna rağmen son ana kadar oyunun içindeydik. Oyuncularımla gurur duyuyorum.”

‘Takımı aynen koruyacağız’

“Önümüzdeki sezon bu takımın neredeyse tamamı devam edecek. Yönetimimiz büyük fedakârlıklarla hiçbir oyuncumuzun gitmesine izin vermeyecek. Herkes bizim oyuncularımızın peşinde ama biz de büyük bir kulübüz. Bu yılın finalisti olarak yeniden buralara gelip şampiyon olmaya çalışacağız.”

‘Terbiyesizlere teessüf ediyorum’

“Bize destek olan özellikle Türkiye’de holiganlıktan uzak bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Buradaki terbiyesizlere de teessüf ediyorum