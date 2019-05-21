Euroleague finalinde Rusya temsilcisi CSKA Moskova’ya 91-83 yenilerek ikincilikle yetinen Anadolu Efes’in başarılı coachu Ergin Ataman, Avrupa’da başarılara devam edeceklerini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, pazar günkü final maçının ardından takımdaki oyuncuları tutacaklarını ve kadroyu koruyacaklarını ifade etmişti. Her açıklamasıyla olay yaratan Ataman bu sezon özellikle de attığı tweetlerle de dikkat çekmişti.

"Vicdanım rahat uyudum"

‘Tweet’lerim hissayatımla alakalıdır’ diyen ve Final-Four’da da ‘Fenerbahçe’yi yenip, kupayı alacaklarını’ söyleyen Ataman bu kez de CSKA Moskova mağlubiyeti sonrası sosyal medyadaki ilk mesajını da verdi. Ataman tweet’inde şu sözlere yer verdi: “Kaybedilen kupa, yaşadığım olaylar... Ama gece vicdanım rahat uyudum. İç huzur her şeyin ötesinde. Sabah uyandığımda ekibimle, oyuncularımla gurur duydum. Güneşi asla balçıkla sıvayamazsın. Efes güneşi Avrupa da parlamaya devam edecek.”