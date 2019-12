Ergin Ataman: Larkin konusunda Federasyon gereğini yapacaktır!

Anadolu Efes’in başarılı teknik adamı Ergin Ataman, FANATİK’e konuştu.

Turkish Airlines EuroLeague'de 14. maçlar sonunda zirvede yer alan Anadolu Efes'in başantrenörü oldukça iddialı ifadeler kullandı.

‘Büyük iş yaptık’

- Lig başlamadan, sezon başı için endişeli olduğunuzu söylemiştiniz. Ama takım harika bir başlangıç yaptı. Geride kalan 14 haftayı nasıl değerlendirirsiniz?

■ Süper bir başlangıç oldu. İlk hafta kendi sahamızda Barcelona’ya kaybettik ama Larkin ve Beaubouis sakattı. Henüz hazır değildik. Ama sakatlar iyileşince çok ciddi bir ivme yakaladık. Bizim için çok önemli bir oyuncu olan Dunston’ın yokluğunu, Sertaç ve Pleiss ile doldurup yola devam ettik. Son yılların Euroleague’deki en iyi başlangıçlarından bir tanesi bence. Hele ki, oynadığımız 8 deplasman maçının 7’sini kazandığımızı göz önüne alırsak ki, bu deplasmanların Fenerbahçe, Milano, Baskonia ve Zalgiris gibi Avrupa’nın en zorlu deplasmanları olması, yaptığımız işin ne kadar iyi olduğunu gösteriyor.

Taraftar devrimi

- Son yıllarda 2-3 bin ortalamaya oynayan bir takımdı Anadolu Efes. Şimdi ise maçlar haftalar öncesinden kapalı gişe oluyor. Bence bir devrim yaptınız. Galibiyetten daha önemli bir şey aslında bu.

■ Kesinlikle öyle. Bunu başaran oyuncular. Kazanmaları, kazanırken ortaya koydukları mücadele ve izleyenlere verdikleri keyif. Hem atmosferden keyif alıyorlar hem oynanan basketboldan keyif alıyorlar. Üstüne de galibiyetler gelince salonda harika bir ortam oluştu. Son yıllarda Avrupa’da örneği olmayan bir durum. Şöyle ki; Taraftar ortalamasını bir yılda 3 binlerden 10 binlerin üzerine çıkarmış olduk. Kendi sahamızda bütün maçları dolu tribünlere oynamak ve Anadolu Efes sempatisini, heyecanını yeniden zirveye çıkartmış olmak, Avrupa’da da takdir edilen bir takım olmak önemli. Bundan daha iyisi olamazdı.

‘Oyuncularımın inandığını görüyorum’

- Geçen yıldan bu yana oyuncular bireysel olarak inanılmaz bir gelişim gösterirken, takım da gelişti. Örneğin Efes’e gelmeden önce kariyerleri dibe vurmuş olan Moerman ve Singleton zirve yaptı. Micic, rol oyuncusu olarak geldi MVP performansı gösterdi. Ve diğerleri. Bunu nasıl sağladınız?

■ Bu çalışma ürünü. Hem fiziksel hem de mental çalışmanın... Her oyuncudan azami derecede verim alacak metodlar uygulamaya çalışıyoruz. Bunun dışında her oyuncunun takım içindeki rolünü en iyi şekilde kabul etmesi de önemliydi. Örneğin Zalgiris maçında sahada en çok oynayan, benim için de maçın kahramanı olan Singleton var. Ama sıfır sayı ile maçtan çıktı. Larkin ve Micic yıldız gibi ama herkes müthiş mücadele ortaya koyuyor. Oyuncuların birbirlerine olan inancı ve herkesin hedefe kilitlenmesi bu başarıyı sağlıyor. Geçen yılın finalistiyiz. Herkes bizden şampiyonluk bekliyor. Buna rağmen bunu baskı unsuru olarak almadan, her maçın keyfini çıkararak, gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Bu uyum bozulmaz, büyük aksilikler, sakatlıklar olmazsa ben şampiyon olacağımıza çok inanıyorum. Çünkü oyuncuların bunu istediğini ve inandığını görüyorum. Bu ışığı veriyoruz.

‘Singleton’la savunma gücümüz arttı’

- Müthiş hücum ediyorsunuz. Takım neredeyse gözü kapalı oynuyor. Ama aynı zamanda ligin en az sayı yiyen takımısınız. Ama savunmanız hiç konuşulmuyor... Bu konu hakkında neler söylersin?

■ Valla ‘Çok çalışıyoruz’ dersem yalan olur. Öyle bir zamanımız yok. Ama oyuncuları doğru yönlendiriyoruz. Hem çok yetenekli hem de akıllı ve tecrübeli oyunculara sahibiz. Savunmada ne zaman ne yapılacağını bilen oyuncularımız var. Ondan sonra iş motivasyona kalıyor. Üst üste kazanmak da motivasyonu artırıyor. Şartlar ne olursa olsun mücadeleyi bırakmayan bir takım haline geldik. İki yıldır birlikte oynamanın getirdiği bir avantaja da sahibiz. Özellikle Singleton savunma gücümüzü yukarı çekti. Moerman iyileşti. Yakın zamanda o da devreye girecek. Dunston 2-3 hafta sonra dönecek. Savunmamız daha da yukarı çıkacak.

‘Dakika dağılımı yapmam’

- O pozisyonda Alec Peters da var. Çok kaliteli isimleri kullanabilmek zor olacak mı sizin için?

■ Bu ateşten bir gömlek. Sen şimdi şampiyonluğa soyunan bir takımda oynuyorsan, takım içi rekabete hazır olman gerek. Herkes birbirinin önüne geçmeye çalışacak. Daha fazla katkı vermeye çalışacak biz de onu değerlendirmeye çalışacağız. Singleton ilk geldiğinde gerideydi. Ama ciddi bir hamle yaptı ve Peters’ın önüne geçti. Şimdi Moerman da gelecek. Üçlü bir katkı olacak. Bizim görevimiz de bu kadroyu en iyi şekilde yönetmek olacak. Ama zaten benim stratejimde o gün kim faydalıysa süreyi o alır. Ben maçtan önce şu oyuncu 15 dakika, şu oyuncu 25 dakika oynayacak diye planlama yapmam. Maçtan önce kimin ne kadar oynayacağını düşünmem.

‘Federasyon artık gerekeni yapacaktır’

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Larkin’i Milli Takım’da görmek istediğini söyledi. Sizin kulüp olarak Larkin’in milli olmasına bakışınız nedir?

■ Cumhurbaşkanı’nın basketbolu ve Efes’in bu başarısını takip etmesi beni çok mutlu etti. Zaten basketbolu çok sevdiğini, zaman zaman da basketbol oynadığını biliyoruz. Bunlar biz spor adamları için güzel şeyler. İzleniyor olmak güzel. Larkin konusunda Türkiye Basketbol Federasyonu karar veremezken, sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu basketbol bilgisi ile kamuoyunun gönlündeki isteği cevaplaması, bir kez daha liderlik anlamında çok önemli bir mesaj vermiş oldu. O açıdan Cumhurbaşkanı’nın dikkatini çekecek kadar performans sergilemesi nedeniyle Larkin’i kutluyorum. Bence bunlar güzel şeyler. Bence sayın Erdoğan, Türk halkının gönlünde olanı kendisi açıkladı. Basketbol Federasyonu’na da gerekli işlemleri yapmak kalacak.

‘Daha önce itibar etmediler’

- Larkin de size Milli Takım’da oynamak istediğini söyledi mi?

■ Larkin’in bu isteği yeni değil. Biz Japonya’daki Dünya Kupası öncesi Larkin’in bu isteğini Basketbol Federasyonu’na ilettik. Nisan ayında bunu yaptık. Ama o zaman bu isteğe itibar gösterilmedi. Yani Larkin sadece 49 sayı atıp rekor kırdı, o havayla Milli Takım’da oynarım coşkusunda değil. Uzun zamandır bu isteği federasyona iletiliyordu. Bugüne kadar herhangi bir teklif gelmedi. Sanırım önümüzdeki günlerde gelecektir. Sonuçta bu bir süreç meselesi. Olimpiyat Elemeleri Türkiye açısından çok önemli. Yani en önemli kısım orası. Yoksa Avrupa Şampiyonası Elemeleri’ndeki Hollanda maçı, İsveç maçı bunlar bir şekilde kazanılır. Larkin’in bu pencerelerde oynaması gereksiz. Zaten Avrupa’da hiç bir ülke Euroleague oyuncularını bu maçlara getiremiyor. Burada esas hedef bence Olimpiyat Elemeleri olmalı. Yunanistan’ın da kaosta olduğunu düşünürsek (Olympiakos, oyuncularını milli takıma göndermeyeceğini açıkladı) iyi bir grupta olduğumuzu düşünüyorum. Belgrad’da Sırbistan’ı, Kaunas’ta Litvanya’yı yenmek imkansız gibi bir şey. O açıdan Kanada’da düzenlenecek olan turnuvada Larkin’li kadroyla gruptan çıkabililiriz. Sadece Larkin değil. Cedi, Furkan, Ersan, Sertaç, Melih gibi isimleri gözönüne aldığımızda üst düzey bir kadro ortaya çıkıyor. Umut ediyorum ki Larkin’in işlemleri yetişir. Türkiye’nin ciddi şansının olduğunu düşünüyorum.

Gökhan German | FANATİK ÖZEL