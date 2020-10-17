Ergin Ataman: Adil değil

Kötü bir basketbol oynadıklarını vurgulayan coach Ergin Ataman ayrıca Euroleague yönetiminin bazı takımların seyircili maç oynamasına izin vermesinin adil olmadığının altını çizerek şunları söyledi: "Taraftarımız olmadan oynuyoruz. Ama bazı takımlar taraftarla oynuyorlar. Geçen sezonun iptal olması adil değildi, bunun böyle olması da adil değil. Aynı turnuvadaysak eşit şartlarda oynamalıyız."

Euroleague sezon başında koronavirüs tedbirleri kapsamında, ülkelerin ulusal ve yerel olarak belirlenen sağlık yönergeleri doğrultusunda bir karara varmış, 18 takımdan 11'nin seyircisiz, 7 ekibin ise maçlarını seyircili olarak oynayabileceğini bildirmişti. Tabii buna da bir sınır getirerek; 400 ila 7 bin 500 kişi sosyal mesafe kuralına uygun şekilde tribünde yer alacaktı. Euroleague'de 4. hafta geride kalırken, taraftar faktörünün de galibiyette büyük önem taşıdığı düşünüldüğünde ve alınan sonuçlara yansıdığında eleştiriler ayyuka çıkmaya başladı.

Zalgiris 3 deplasman sonra evindeydi

Larkin'den yoksun sezona giren Anadolu Efes, kadrosunu korumasına rağmen bazı oyuncularının performansının eskiyi aratması nedeniyle 4'te 1 yaptı. Lacivert-Beyazlı oyuncular ayrıca 7 ay gibi uzun bir aradan sonra Litvanya deplasmanında tribünlerin dolu olduğu bir maça çıktı. Basketbola müthiş hakim olmasıyla tanınan Zalgiris Kaunas taraftarları önünde kötü bir basketbol oynayan Anadolu Efes, küçük bütçeli ve eski coach Jasikevicius'tan yoksun Zalgiris'e 89-73 kaybetti. Bu arada 3 deplasman galibiyeti alarak evindeki ilk maçına çıkan Litvanya temsilcisi Anadolu Efes karşısında da zafer serisini sürdürdü.

Ataman: Eşit şartlarda oynamalıyız

Taraftar avantajı bir kez daha ortaya çıkınca coach Ergin Ataman da bu durumu değerlendirerek şunları söyledi: Salonda 5 bin seyirci mi vardı yoksa daha mı fazlaydı?.. Burada atmosfer her zaman güzel oluyor. 7 ay aradan sonra böyle bir atmosferde oynamak bizim için heyecan vericiydi. Ama birçok meslektaşımın basın toplantısında bu yıl EuroLeague’deki adil olmayan ortamdan bahsettiğini görüyorum. Bence bu da adaletsiz bir durumdu. Hepimiz aynı turnuvadayız. Ev sahibi olmadan ve taraftarımız olmadan oynuyoruz. Ama bazı takımlar taraftarla oynuyorlar. Bazı ülkelerin Temmuz’da finallerin bir fanusta oynamasına izin vermediğini gördük. Ama Litvanya’da taraftarlar maçlara geliyor. Ya bizim hükümetimiz de böyle bir ortamda oynamamıza izin vermezse ne olacak? EuroLeague’e bunu soruyorum. Geçen sezonun iptal olması adil değildi, bunun böyle olması da adil değil. Aynı turnuvadaysak eşit şartlarda oynamalıyız. ”







