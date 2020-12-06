Ergi Kırkın Tunus’ta 2. kez şampiyon!

Sert zemindeki organizasyonda sırasıyla Polonyalı, Fildişi Sahilli, Alman ve Arjantinli rakiplerini yenen milli sporcu Ergi Kırkın, finalde Fransız raket Titouan Droguet ile karşılaştı. 21 yaşındaki Kırkın, 1 saat 6 dakika süren final mücadelesinde ilk servislerinden yüzde 82 puan çıkararak Droguet’i 6-3, 6-1 ile rahat geçti ve şampiyonluğa ulaştı. Kırkın bu zaferle üst üste 10. galibiyetini elde etti.

İHA