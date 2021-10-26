Ergenlikte Aile Terapisinin Önemi

Aile Hekimi Uzmanı ve Aile Terapisti Uzm. Dr. Fatih Ucuz ergenlik döneminde ailelerin yaşayabileceği sorunlardan bahsedip, ergenlik döneminde Aile Terapisinin önemini anlattı.

Ergenlik Dönemi

İnsan hayatının herhalde en zor dönemlerinden biridir ergenlik dönemi. Gerek çocuk için, gerek aile bireyleri için bir geçiş dönemidir. Ergenlik çocukluk ve yetişkinlik arasına sıkışmış bireyin, hem psikolojik hem de fiziksel gelişiminin ilerlediği bir olgunlaşma evresi şeklinde tanımlanabilir. Ergenlik dönemi başka bir deyişle, çocukların/bireylerin kendi bedenlerini tanımaya başladığı, cinsel ve psiko-sosyal olgunlaşma ile başlayan, bireyin bağımsızlığını ve sosyal üretkenliğini kazandığı, süreç içerinde sık sık duygusal iniş çıkışlar yaşadığı eşsiz bir dönemdir.

Ergenlik döneminde Aile Terapistinin rolü

Ergenlik dönemi çocuk ile ebeveynler arasında en sık tartışmaların yaşandığı dönemdir. Ergenlik döneminin getirdiği direk ve dolaylı problemler, aile içi düzeni ve huzuru bozacak seviyeye çıkabilir, özellikle bu dönemde bir Aile terapistinden destek almak süreci daha sakin ve doğru geçirmek için faydalıdır. Çocukları ile iletişim kurmakta zorlanan ebeveynler, sorunları tespit etmekte de zorlanırlar. Aile terapisti hem sorunları tespit etmekte, hem de ergen ile ebeveynler arasında iletişim kurmakta yardımcı olur. Aile Terapisti ebeveynlerin çocuklarını daha iyi anlamalarını ve dolayısıyla bu en hassas dönemde çocuklarına doğru rehberlik yapmalarını sağlamaktadır.

Ebeveynler ergen çocuklara nasıl davranmalı/davranmamalı

Günlük poliklinikte ailelerden aldığımız en önemli soruların başında; ‘’Ergen çocuğuma nasıl davranmalıyım?’’ sorusu gelmektedir. Doğrusunu isterseniz 21.yüzyılda teknolojinin hızla değiştiği bu çağda, çocukların da, beklentileri, alışkanlıkları, mutlulukları büyük bir hızla değişmektedir. Ebeveynlerin ergenlik çağındaki çocuklara ilk yapması gereken tutum ve davranış elbette tartışılabilir ama yapmamaları gereken ilk davranış kendi dönemleri ile kıyastır. Bir baba oğluna kendi çocukluğunu anlatabilir ama kendi çocukluğu ve kıyaslamamalıdır. Bir annenin tabiri caiz ise kendi ergenliği dönemindeki beklentileri ve hayalleri, kızının aynı dönem beklentileri ve hayalleri uyuşmayacaktır. Dolayısıyla yapılmaması gereken ilk davranış gerek kendi ergenliği ile gerekse çevredeki diğer kişiler ile kıyaslamaktır.

Ebeveynlerin ergenlik döneminde göstermesi gereken en önemli davranış ise dürüstlüktür. Çocukların hassas bir dönemde olduklarını da düşünürsek, insanlara güveni bir anda kırılabilmektedir. Bu da beraberinde sağlıksız bir süreç getirir. Anne ve babasına güvenmeyen çocuk, yaşadığı sorunları ailesinden gizleyecektir. Böylece ebeveynlerin çocuk üzerindeki etkisi azalacak bu da süreç içinde çocuğun davranışlarına yansıyacaktır.