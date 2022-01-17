Ergene Velimeşespor-Sarıyer maç sonucu: 3-0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 20. haftasında Ergene Velimeşespor, Sarıyer’i konuk etti. Levent Gümüşdere, Burak Celep ve Cankut Gönenç hakem üçlüsünün görev aldığı karşılaşma Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu’nda oynandı. Karşılaşmanın ilk yarısını 29. dakikada Savaş Polat’ın kaydettiği golle 1-0 önde tamamlayan ev sahibi Ergene Velimeşespor ikinci yarıda da rakibi karşısındaki üstün oyununu sürdürdü. Mavi-beyazlılar, Burhan Arman’ın 60. dakikada kafa golüyle farkı ikiye çıkardı.

Sarıyer’de oyuna sonradan dahil olan Oğuzhan’ın 73. dakikada Oğuzhan Akgün’e yaptığı hareket sonrası maçın hakemi tarafından doğrudan kırmızı kartla oyun dışı kalmamasının ardından daha da rahatlayan Ergene Velimeşespor oyuna ikinci yarıda dahil olan Yakup Alkan’ın 88. dakikada bulduğu golle skoru 3-0’a taşıdı ve mücadeleden bu skorla galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Ligin ikinci yarısına galibiyetle başlayan Ergene Velimeşespor bu skorla puanını 15’e yükseltirken, 15 puanda kalan rakibi Sarıyer ile puanını eşitledi.

Tekirdağ'ın profesyonel liglerdeki tek temsilcisi Ergene Velimeşespor gelecek hafta deplasmanda Çorum FK takımıyla karşı karşıya gelecek.

İHA