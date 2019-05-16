Ergene Velimeşespor finalde

Ergene’de elde ettiği 2-0’lık skorun avantajı ile Aydın deplasmanına giden Tekirdağ temsilcisi Ergene Velimeşespor rövanş maçından 1-0 mağlup ayrılmasın rağmen avantajını iyi koruyarak finale çıkmaya hak kazandı.

TFF. 3. Lig 1. Grubu şampiyon Hekimoğlu Trabzon’un 1 puan gerisinde 65 puanla ikinci sırada tamamlayan Nazilli Belediyespor’u play off müsabakalarında eleyen Ergene Velimeşespor büyük bir başarının altına imza attı. Maçın henüz 13. dakikasında 1-0 geriye düşen Ergene Velimeşespor daha sonra maça ortak oldu. Oyunun kontrolünü elinde tutan Ergene Velimeşespor maç sonuna kadar rakibine gol pozisyonu vermedi ve skoru koruyarak finale çıkmayı başardı.

Gruptaki bir diğer play-off yarı final müsabakasında Tire 1922 ile Nevşehir Belediyespor takımları karşı karşıya geldi. İki takım arasında golsüz sona eren ilk maçın ardından rakibini deplasmanda 1-0 yenen Nevşehir Belediyespor, Ergene ekibinin finaldeki rakibi oldu. Ergene Velimeşespor 22 Mayıs 2019 Çarşamba günü tarafsız sahada Nevşehir Belediyespor ile oynayacağı maçı kazanması durumunda 2. Lig'e yükselmiş olacak.

İHA