Ergene Velimeşespor-Elazığspor maç sonucu: 5-1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden ve ligde oynadığı son 8 maçta galibiyet yüzü göremeyen Ergene Velimeşespor sahasında konuk ettiği Birevim Elazığspor'u 5-1 mağlup ederek 48 gün sonra yeniden 3 puan aldı.

Lige deplasmanda aldığı Sakaryaspor ve evinde aldığı Uşakspor galibiyetleri ile başlayan, Ankara Demirspor, Etimesgut Belediyespor, Vanspor, Kastamonuspor 1966 ve Bayburt Grup Özel İdare takımlarına yenilen ve Sivas Belediyespor ile Eyüpspor takımları ile berabere kalan Ergene Velimeşespor 48 gün süren galibiyet özlemine Elazığspor karşısında noktayı koydu.

Velimeşe Stadı'nda oynanan maçta kaptan Fatih’in penaltıdan kaydettiği golle Elazığ temsilcisi karşısında öne geçen Ergene Velimeşespor, Fırat Sefa Öncü’nün golüne engel olamayınca skora denge geldi. Sinan Uzun’un 30. dakikada kaydettiği golle soyunma odasına 2-1 önde giren Ergene Velimeşespor, ikinci yarıda da 59. dakikada Savaş Taga, 70. dakikada Sergen Yakupçebioğlu ve 79. dakikada Birol Yılmazer’in golleri ile karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı.

Ligin yeni takımı Ergene Velimeşespor bu galibiyetle ligde 10 maç sonunda puanını 11’e yükseltti.

Ergene temsilcisi gelecek hafta İstanbul deplasmanında grup lideri Tuzlaspor takımına konuk olacak.

İHA