Ergan Dağ Kayağı Milli Takım kamplarına ev sahipliği yapacak

Türkiye Dağcılık Federasyonu 2019 faaliyet programı çerçevesinde Ergan Dağı önemli faaliyetlere ev sahipliği yapacak.

Konu ile bilgi veren Türkiye Dağcılık Federasyonu Dağ Kayağı Kurulu, merkez hakem kurulu ve Erzincan Dağcılık ve Kayakçılık İhtisas Kulübü (EDKİK) Başkanı Öğretim Görevlisi Yılmaz Ünal Ergan dağının uluslararası kış sporlarının yapılabileceği önemli bir potansiyele sahip olduğunu dile getirerek "Bilindiği gibi Ergan Dağı kış sporlarının yapılabileceği önemli bir potansiyele sahiptir. Nitekim 2013 yılında Ergan Kayak Tesisleri uluslararası dağ kayağı yarışması ile birlikte hizmete açılmıştır .2016 yılında yine uluslararası dağ kayağına ev sahipliği yapmış ve geçtiğimiz yıl ise Ergan Dağında ülkemizde ilk defa yapılan Dağ Kayağı Dünya Kupası yarışması mükemmel bir organizasyonla Ergan dağı taçlandırılmıştır.

Ergan Dağı, Kazankaya, Akbaba,Tatlısu ve Karakaya üzerinden Esence Yedigöller rotası Dünya Dağ Kayağı Federasyonu (ISMF) tarafından uluslararası kış sporlarından dağ kayağı yapılabileceği bölgeler olarak tescillenmiştir" dedi. Ünal daha sonra 2019 yılı içerisinde dağcılık federasyonu olarak Kemaliye ve Ergan dağında yapılacak faaliyetleri şu şekilde sıraladı: 05-11 Ocak 2019 Dağ Kayağı Temel Eğitimi U23, 20-27 Ocak 2019 Dağ kayağı milli takım kampı, 11-17 Şubat 2019 Dağ kayağı ileri seviye eğitimi U23, 04-10 Mayıs 2019 Dağcılık temel eğitimi-Kemaliye, 31 ağustos-02 Eylül 2019 Kaya tırmanış şenliği-Kemaliye.

İHA