Erencan Yardımcı şov! Eyüpspor - 1928 Bucaspor maç sonucu: 2-0

TFF 1. Lig'de başarılı bir performans ortaya koyan Eyüpspor, Türkiye Kupası maçında İzmir ekibi 1928 Bucaspor'u konuk etti. Yedek ve gençler ağırlıklı bir kadroyla maça çıkan İstanbul ekibi, karşılaşmayı ilk yarıda attığı gollerle 2-0 kazandı. Eflatun Sarılı Eyüpspor'un gollerini 12 ve 29. dakikalarda Erencan Yardımcı attı.

Eyüpspor'un geçtiğimiz sezon Galatasaray 'dan 4.2 milyon TL bonservis bedeliyle transfer ettiği 2002 doğumlu Erencan, Zafer Turan yönetimindeki Eyüp'te şu ana dek fazla forma şansı bulamadı. Umut Bulut, Bodgan Stancu gibi tecrübeli golcülere sahip olan 1. Lig ekibinde Erencan Yardımcı bu sezon ligde toplamda sadece 5 dakika forma giyebildi. Erencan, geçtiğimiz sezon bir alt ligde şampiyon olan kadroda ise 6 maçta 2 gol atmıştı.

Stat: Eyüp

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Ömer Lütfü Aydın, İsmail Ertunç

Eyüpspor: Kubilay Anteplioğlu, Mikail Okyar, Mehmet Uslu, Yalçın Kılınç, Musah Mohammed, Kozulj (Dk. 81 Efe Sayhan), Muhammed Akarslan (Dk. 57 Enes Keskin), Mete Kaan Demir (Dk. 68 Enes Öztürk), Caner Hüseyin Bağ (Dk. 81 Bülent Uzun), Taha Balcı, Erencan Yardımcı (Dk. 82 Gökcan Kaya)

Bucaspor 1928: Melih Ataş, Gökhan Köseoğlu, Emre Erdem, Abdullah Balikuv (Dk. 71 Enes Alıç), Ufuk Er (Dk. 65 Ege Okka), Hüseyin Seyhan, Osman Işıklı (Dk. 46 Murat Behram), Cuma Menize, Berke Bıyık (Dk. 62 Fuat Gölbaşı), Recep Gül (Dk. 46 Alper Kadir Duruk), Yusuf Yıldırım

Goller: Dk. 12 ve 29 Erencan Yardımcı (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Mikail Okyar (Eyüpspor), Dk. 50 Ufuk Er, Dk. 68 Cuma Menize, Emre Erdem (Bucaspor 1928)