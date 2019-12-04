Erencan Yardımcı kimdir, kaç yaşında?

Radamel Falcao ve Florin Andone'nin sakatlığında gözler Galatasaray'ın genç yıldızı Erencan Yardımcı'ya çevrildi. Sezon başı hazırlık kampında gösterdiği performansla profesyonel sözleşmeyi kapan Erencan, Fatih Terim'in gözdeleri haline gelmeyi başarmıştı. Fatih Terim, hiç düşünmeden kampa getirdiği Erencan’la sürekli görüşmüş ve onun kendini geliştirmesi için ne gerekiyorsa yapacağını her fırsatta dile getirmişti. Hücum oyuncularının sakatlığı nedeniyle genç Erencan'ın sık sık forma şansı bulması bekleniyor. Bir anda gündem olan Galatasaray'ın genç yıldızı için taraftarlar araştırmalara başladı. Erencan Yardımcı kimdir? Erencan Yardımcı kaç yaşında? soruları merak ediliyor.

Erencan Yardımcı kimdir?

2002 yılında İzmit'te doğan Erencan, futbola 2013 yılında Kocaelispor'da başladı. 1 sezon aranın ardından 41 Futbol Kulübü'ne geçen forvet oyuncusu, 2017 yılında Galatasaray'ın altyapı hocalarının dikkatini çekmeyi başardı ve Sarı Kırmızılu kulübe dahil oldu. Sağ ayağını etkili kullanan ve rakiplerini fiziksel olarak üstünlük kurak Erencan, attığı gollerle tüm dikkatleri üzerine topladı. Genç yıldız, geçen sezon, Galatasaray'ın Antalya'da katıldığı Euro Youth U17 Cup turnuvasında gol kralı olmayı başarmıştı.

Geride kalan sezonda 17 Yaş Altı Ligi'nde 13 gol kaydeden Erencan, yeni sezonda A Takım'da yer almak için büyük çaba sarf etmişti.

Leipzig maçında göze girmişti

Fatih Terim tarafından Galatasaray'ın sezon başı Avusturya kampına dahil edilen Erencan Yardımcı, Leipzig ile oynanan hazırlık maçında göz doldurmuştu. Ryan Babel'e yaptığı asistle alkış toplayan genç yıldız, Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırmıştı. Deneyimli teknik adam Fatih Terim'in antrenman sonrası Erencan ile yaptığı konuşma dikkat çekmişti.



