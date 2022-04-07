Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Başkan Eren Üçlertoprağı, Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye'deki geleceği hakkında da şu ifadeleri kullandı;

''Biz zaten 3 yıl boyunca Dünya Ralli Şampiyonası'nı Cumhurbaşkanlığımızın nezdinde gerçekleştirdik. Ancak geçtiğimiz yıl Marmaris'te büyük bir yangın çıktı. Etaplarımızın yaklaşık yüzde 60'ını kaybettik. Şu an bu organizasyonu fiziken gerçekleştirmemiz mümkün gözükmüyor. Tabii buradaki alanların tekrar orman vasfını kazanması, ilgili bakanlıklarımızın ve bölge idare amirliklerinin uygunluk vermesiyle de bu organizasyon için görüşmeler yapabiliriz. Ancak biliyorsunuz şu an da WRC Promotor'ün bize sunduğu tarih, genelde yaz ayları oluyor. Ülkemizin de turizm açısından çok önemli bir gelir elde ettiği sezonda, lojistik olarak buralarda yeterli oteli bulmamız sıkıntı oluyor. Bunu daha çok sonbahar ve ilkbahar aylarına kaydırarak, biraz da yangın konusunu bertaraf etmeye çalışarak organizasyonu memnuniyetle gerçekleştiririz'' ifadelerini kullandı.

Mustafa AKIN - Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA)