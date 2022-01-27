Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın formasını giyen 21 yaşındaki sol bek oyuncusu Eren Elmalı, bu sezon sergilediği performansla adından söz ettiriyor. Oussama Haddadi'nin Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a transfer olması sonrası formayı alan ve bırakmayan Eren, takımın bankoları arasında yer alırken A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un da dikkatini çekti. Yakın dönemde ismi Trabzonspor 'la anılan, son olarak Fenerbahçe 'nin gündemine gelen genç oyuncunun kariyeri de futbolseverler tarafından merak konusu. Eren Elmalı kimdir, kaç yaşında? Eren Elmalı nereli ve hangi takımlarda oynadı? sorularının yanıtları haberimizde.

Eren Elmalı kimdir, kaç yaşında? Eren Elmalı nereli ve hangi takımlarda oynadı?

Tam adı Evren Eren Elmalı olan sol bek oyuncusu, 7 Temmuz 2000 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Futbola 2011 yılında Kartalspor'da başlayan Eren, burada 7 yıl geçirdiği dönem sonrası Kasımpaşa altyapısına transfer oldu. Ağustos 2018'de geldiği Kasımpaşa'da Temmuz 2019'da profesyonel olan Eren, 2019/20 sezonunu TFF 3. Lig ekiplerinden Silivrispor'da geçirdi. Kiralık olarak forma giydiği Silivri'de ligde 25, kupada 2 maça çıkan genç oyuncu, skor katkısı veremedi.

2020/21'de Lacivert Beyazlı ekibe dönen Eren, süre almakta zorlandı ve ligde 4, kupada 2 maçta forma giyebildi. 2021/22'de Haddadi'nin Malatyaspor'a transfer olması sonrası sol beke transfer yapmayan Kasımpaşa, formayı Eren'e teslim etti. Kendisinden bekleneni veren ve takımın vazgeçilmezleri arasında yer bulan genç oyuncu, bu sezon çıktığı 23 resmi maçta 2 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 900 bin Euro olan ve Kasımpaşa ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Eren'in boyu 1.80. U21 Milli Takımı'nda 4 maça çıkan genç oyuncu, tekniği ve çalışkanlığı ile ön plana çıkıyor.