Sarı kırmızılı ekipte yer aldığı dönemde Fatih Terim'in gelişinin takımı bambaşka bir noktaya taşıdığını söyleyen 33 yaşındaki forvet "Fatih hocanın gelişiyle bir rüzgar esti ve takım artık sahaya çok daha farklı çıkmaya başladı, çok etkiliydi. Çok güzel tecrübeler edindim, harika maçlar çıkardık. Hem yönetime hem de Fatih hocaya çok teşekkür ediyorum. Galatasaray böyle ayrılmak istemezdim. Futbolda farklı kararlar verilebiliyor, futbolcular olarak buna saygı göstermemiz lazım. Keşke bu şekilde olmasaydı" dedi.