Eren Derdiyok gollerine devam ediyor

Galatasaray’ın forveti Eren Derdiyok, Başakşehir karşısında kaydettiği golle bu sezon ligdeki 6., toplamda da 9. golünü attı.

15 Aralık 2018, Cumartesi 21:03
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Eren Derdiyok gollerine devam ediyor

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Galatasaray’ın deplasmanda oynadığı M. Başakşehir maçında sarı-kırmızılıların golcüsü Eren Derdiyok sahneye çıktı. Müsabakanın 31. dakikasında kazanılan penaltının başına geçen Eren’in kaleci Mert’in solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 30 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig’de 6. golünü kaydetti. 

Bu sezon 17 resmi müsabakaya çıkan Eren Derdiyok, Süper Lig’de 6, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2 ve TFF Süper Kupası’nda da 1 olmak üzere toplam 9 gol atmayı başardı. 

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