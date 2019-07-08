Eren Derdiyok artık Göz Göz!

Göztepe’nin kadrosuna katmak istediği Eren Derdiyok transferini bitirme noktasına geldiği öğrenildi.

Transfer görüşmeleri için İzmir’de olan deneyimli forvet ile yıllık ücret konusunda el sıkışıldığı belirtilirken, tarafların sözleşme süresi üzerinde görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi. Büyük bir sürpriz olmaması durumunda Eren’in önümüzdeki sene Göztepe forması giymesi bekleniyor.

Geçtiğimiz sezona Galatasaray’da başlayan Eren, ligin ikinci yarısında kadrodışı kalmıştı. İzmir ekibi, iç transferde ise henüz istediği somut adımları atamadı. Ghilas, Grillo, Ngando ve Borges ile yolları ayırmak isteyen İzmir temsilcisi, Ghilas sorununu bir türlü çözemedi. Cezayirli golcüden kendisine kulüp bulması istenirken, Ghilas bu duruma yanaşmıyor.