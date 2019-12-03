Ereğlispor- Kepez Belediyespor: 1-1

ANTALYA, (DHA)- SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi'nde Kepez Belediyespor, deplasmanda Konya Ereğlispor ile 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) mücadele eden Kepez Belediyespor, Konya Ereğlispor ile karşılaştı. Çekişmeli geçen mücadelede maçın 41. dakikasında Selçuk Yıldız topu filelerle buluşturarak ilk golü attı. İlk yarıyı 1-0 önde bitiren Kepez Belediyespor, yağmurlu ve soğuk bir ortamda oynanan maçın 85. dakikasında Konya Ereğlispor'un bulduğu golle karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle sonuçla ayrıldı.

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