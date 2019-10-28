Ereğli Pravoley şampiyon oldu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Bolu'da hafta sonu Paravoley 29 Ekim Cumhuriyet Kupası düzenlendi. Turnuvaya ilimizi temsilen Ereğli Belediyespor Pravoley takımı katıldı. Eflatun Beyazlı takım turnuva da ilk gün Bolu Paravoley takımı işle karşı karşıya geldi. Ereğli Belediyespor Paravoley takımı, Bolu Paravoley takımını 25-13, 25-23, 25-14 setlerle 3-0 mağlup etti. Eflatun Beyazlı takım turnuvanın ikinci gününde ise Karabük Paravoley takımı ile karşılaştı. Eflatun Beyazlı, Karabük Paravoley takımını 25-12, 25-23 ve 25-12 setlerle 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Ereğli Belediyespor şampiyonluğu doyasıya eğlenerek kutladı.