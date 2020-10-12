‘Erdoğan Demirören Golf Turnuvası’nda şampiyon Bakan Mevlüt Çavuşoğlu

2018’de kaybettiğimiz iş insanı ve Demirören Holding kurucusu Erdoğan Demirören anısına düzenlenen 3. Erdoğan Demirören Golf Turnuvası tamamlandı. Geleneksel hale gelen bu anlamlı turnuvaya yine merhum Erdoğan Demirören’in yapımında büyük emek verdiği ve kurucu başkanı olduğu Kemer Country Golf Club’ın ev sahipliği yaptı. 3. Erdoğan Demirören Golf Turnuvası büyük mücadelelere sahne oldu. Yaklaşık 250 golfçünün katılım gösterdiği turnuvada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanı sıra Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Kalyon Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, iş insanı Kıvanç Oktay, Ali Nuri Türker, TFF Başkan Vekili Erhan Kamışlı ve Beyhan Benardete’nin de aralarında bulunduğu iş ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri yer aldı. Büyük mücadelelere sahne olan 3. Erdoğan Demirören Golf Turnuvası’nı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 3 kategoride birden şampiyonluğa ulaşarak kazandı.

Turnuvaya yakışan ödül töreni

Mücadelelerin ardından Kemer Country Club’ta düzenlenen ödül törenine Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve eşi Revna Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay ve eşi Kıvanç Oktay, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy ile iş ve spor dünyasından önemli isimler katıldı.

‘Başarılı ve hayırsever bir iş adamıydı’

3. Erdoğan Demirören Golf Turnuvası’nı kazanan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu böylesine anlamlı bir turnuvaya katılmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, “Rahmetli Erdoğan Demirören, bizim ağabeyimiz gibiydi. Kendisine olan sevgimiz, saygımız karşılıklıydı. Kendisi de bizi çok sever, sayardı. Özellikle bu sahanın yapılmasında, kendisinin çok emeği vardı. Buraya ne zaman gelsem, sahanın detaylarıyla ilgilenir, aksak yerler varsa düzeltmek için çalışırdı. Dolayısıyla golf sporunun gelişmesine de çok katkı sağladı. Başarılı, aynı zamanda hayırsever bir iş adamıydı. Ayrıca sadece golf de değil atçılık, binicilik dahil birçok spor dalının gelişmesi için de yatırımlar yapardı. Kendisini bir kere daha rahmetle anıyoruz. 2 sene önceki turnuvaya katılmıştım, iş yoğunluğu sebebiyle geçen yıl katılamamıştım. Bugün de (Dün) yoğun ve stresli bir ortamda anısını yaşatmak için turnuvaya katıldık. Bu arada turnuvada derece de bekliyorum” diye konuştu.

‘Gençler için çok iyi bir örnekti’

Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un eşi Pervin Ersoy da, “Bu sene 3’üncüsünü gerçekleştiriyoruz. Çok keyifli ve güzel bir güne de denk geldi. Hepimiz buradayız. Daha doğrusu Erdoğan Bey’in en çok sevdiği yerdeyiz. Kendisi de sağlığında burayı çok sevdiği için, burayı yad etmek amacıyla, bu turnuva 3 yıldır düzenleniyor. Çok da güzel geçiyor. Hepimiz kendisini hem katkılarından, hem de golf sporunu çok sevmesinden dolayı tanıyor ve biliyoruz. Bunun gençlere çok iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum. Böyle bir turnuvanın yapılmasını ve devam etmesini hem onun anısına, hem de golf sporunu sevecek olan gençlerimiz için çok güzel bir ön adım olarak görüyorum” şeklinde konuştu.

Golf sporuna katkıları büyük’

TFF Başkan Vekili ve iş insanı Erhan Kamışlı da şunları söyledi: “Bu özel bir turnuva. Sağ olsun, Erdoğan Bey’in golf sporuna çok önemli katkıları oldu. Kendisini rahmetle anıyoruz. Erdoğan Bey, spora çok yatırım yaptı. Özellikle kendisi Beşiktaşlı olduğu için bende ayrı bir yeri var, çünkü ben de Beşiktaşlıyım. Sporun birçok dalında olmuş birisi. Son olarak golfte de çok yatırımları oldu. Biz de golfün içinde olduğumuz için O’na sevgimiz, saygımız, hürmetimiz her zaman ayrıydı. Böyle bir turnuvanın O’nun adına yapıldığı için de çok mutluyuz. Bizim de burada olup, turnuvada yer almamız harika bir duygu.”

‘Elinden geldiğince spora destek olmaya çalıştı’

İş insanı Kıvanç Oktay, “Yine geleneksel Erdoğan Demirören Golf Turnuvası’nı yapıyoruz. Kemer Country Golf Kulübü’ne çok emek verdi. Onun için buranın her metrekaresinde gerçekten Erdoğan Bey’in emeği var. Keşke burada olsaydı. Bu güzel günü O’nunla birlikte yaşayabilseydik. Buraya verdiği emekler için teşekkür ediyoruz. Sadece golf değil, burası O’nun hobisiydi açıkçası. Ama futbol ve basketbolda olduğu gibi her branşta elinden geldiğince spora destek olmaya çalıştı. Burayı da yaşattı ve çok güzel hale getirdi. Bugün burada görüyorsunuz birçok çocuk ve genç oyuncular var. Her geçen gün de golf sporu gelişiyor. Bunun için de O’na buradan tekrar şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.