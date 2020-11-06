2018'de hayatını kaybeden Erdoğan Demirören adına verilen büyük ödüle Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ layık görüldü. Üstündağ'a ödülünü vermek için sahneye çıkan Yıldırım Demirören yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Sözlerime İzmir'de yaşanan depremde hayatlarını kaybedenlere rahmet dileyerek başlıyorum. Sporun her alanında sponsor desteği sağlamak bize babamız Erdoğan Demirören’den kalan en önemli mirastır. Buradan yola çıkarak, bu yıl Misli.com markamız ile geleneğimizi sürdürdük. Voleybol Federasyonu’na verdiğimiz katkı ile Sultanlar Ligi’ne isim sponsoru olduk. Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu yarışmasında bu yıl yaklaşık 5 milyon oy kullanıldı. Bu bir rekor. Başta yol arkadaşımız Gillette olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyor, tüm yarışmacıları kutluyorum. Ödül alanları da yürekten alkışlıyorum."