Demirören Holding Kurucusu Erdoğan Demirören adına Kemer Country Club’da ikincisi düzenlenen golf turnuvasında heyecan, dünkü karşılaşmalarla devam etti.

Bugüne kadar ulusal ve uluslararası birçok organizasyona ev sahipliği yapan Kemer Country Club’da düzenlenen 2’nci Erdoğan Demirören Golf Turnuvası, yoğun katılımla sürüyor.

Cuma günü başlayan turnuvada dün Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören; Bülent Ciritçi, Ali Nuri Türker ve Tuğrul Timur ile golf oynayarak bu önemli turnuvada heyecana ortak oldu.