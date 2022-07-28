Erdoğan Bıyık, TFF Başkanı Büyükekşi ile görüştü

Merkez Hakem Kurulu tarafından Bolu’da eğitim semineri düzenlendi. Seminere TASKK Genel Başkanı Ali Düşmez ile TASKK Yönetim Kurulu Üyesi ve Düzce ASKF Başkanı Erdoğan Bıyık, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile TFF Başkan Vekilleri Murat Aksu, Yusuf Günay ve Yalçın Orhan, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen, Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve Genel Sekreter Kadir Kardaş katıldı. Seminere verilen arada Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu yönetimi ile sohbet eden ve amatör spor kulüpleri hakkında bilgi alan Mehmet Büyükekşi destek sözü verdi.

Büyükekşi ile bir süre görüşen Erdoğan Bıyık, Düzce’deki amatör spor kulüpleri ve amatör sporlar hakkında bilgiler aktardı. Olumlu geçen görüşmelerin ardından seminere geçildi.

İHA