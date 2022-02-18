Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, Çaykur Rizespor 'u deplasmanda 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında 90 dakikayı değerlendirdi. Galibiyetten dolayı takımını tebrik eden Sözer, şu ifadeleri kullandı:

''Her galibiyet güzel bir galibiyet. Her maç zor. Genelde bu maçlar çok zor oluyor. Biz elimizden geleni yaptık takım olarak. Takımımı tebrik ediyorum. Zor maç oldu. İlk yarı güzel oynadık, top bizdeydi. Bizim oyunumuz güzeldi. Güzel pozisyonlar çıkardık. Çok güzel bir gol attık. Çalıştığımız bir gol. Takım her zaman hocanın dediğini yaptı. Çalıştıklarımızı, sistemi olsun taktik olsun sahada göstermeye çalışıyor. İkinci yarıya güzel başladık. Devamında ikinci golü atmak istedik. Kontra atakla güzel bir gol attık. Yeni oyuncumuz Trezeguet 2 golle çok güzel bir katkı sağladı takıma. Ama genelde takım olarak komple tebrik ediyorum, biz her konuda beraber çalışıyoruz. Hücum olsun savunma olsun bunları çok güzel yaptık''