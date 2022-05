Spor Toto Süper Lig ’in 36. haftasında Medipol Başakşehir evinde karşılaştığı Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, "Oyundan genel olarak memnunuz. Oyun felsefemizi sahaya yansıttık. Takımı o yönden tebrik etmek lazım. Oyundan memnunuz. İstediğimiz neticeyi bulamadık. Öne doğru oynadığımız zaman pozisyon çıkardı. Galatasaray çok büyük bir takım, saygı duyuyoruz. Ama biz maçı 3-0, 4-0 kazanmamız gerekiyordu. Oyunu kazandık, netice olarak 0-0 berabere kaldık. Kendi oyunumuzdan zevk alıyoruz. İstediğimiz oyun için haftalarca, aylarca çalışıyoruz. Bizim oyuncularımızı tebrik etmek gerekiyor. Her takıma istediğimiz oyunu sahaya yansıtıyoruz. Bugün de pozisyonları değerlendirebilseydik maçı rahat kazanabilirdik. Galatasaray her zaman tehlikeli bir takım. Son anlarda pozisyona girdi. Galatasaray’da güzel bir kaleci var. Onu tebrik etmek lazım. Çok zor pozisyonları çıkardı. Her zaman iyi ve tecrübeli bir kaleci. Bizim gol pozisyonlarını kurtardı" şeklinde konuştu.

"Efe Arda'yı tebrik etmek lazım"

Galatasaray karşısında ilk 11'de sahaya sürdükleri Efe Arda Koyuncu ile ilgili de konuşan Sözer, "Çok genç bir oyuncuyu oynattık, Efe Arda’yı. Son 5-6-7 haftada bizimle idmandaydı. Bugün ona nasip oldu. Efe Arda’yı takıma koyduk. Onun yolu açık olsun. Elimizden gelen yardımı etmeye çalışacağız. Destek olmaya çalışacağız. Bugün soğukkanlı oynadı. Efe Arda’yı tebrik etmek lazım" açıklamasını yaptı.

İSTANBUL (İHA)