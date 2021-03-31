Fenerbahçe, Erdinç Sözer'in teknik ekibe katıldığını açıkladı. Sözer, sezonun geri kalan kısmında Emre Belözoğlu’nun yardımcılığını yapacak. Peki, Erdinç Sözer kimdir, kaç yaşında? Hangi takımlarda çalıştı? Tüm detaylar haberimizde...

Erdinç Sözer kimdir?

52 yaşındaki olan Erdinç Sözer İstanbul doğumlu. 2003 yılından bu yana Almanya'da görev yapıyor. Sırasıyla Darmstadt, Greuther Fürth, Leverkusen, Hamburg, Stuttgart, Hamburg, Wolfsburg ve Hertha Berlin takımlarında görev aldı.

Tecrübe ve bilgisiyle ön plana çıkan Erdinç Sözer, Bundesliga'da antrenörlük kursunu en iyi notla bitiren teknik adamlar arasındaydı. Eddy lakaplı Türk antrenör, daha önce verdiği röportajlarda hedefinin 3 büyüklerden birini çalıştırmak olduğunu söylemişti.

Antrenörlük kariyerine 2003 yılında Almanya'nın Darmstadt takımında başlayan Erdinç Sözer, uzun yıllardır Alman teknik adam Bruno Labbadia'nın yardımcısı olarak görev aldı. Sözer, son olarak Hertha Berlin'de yine Labbadia'nın yardımcısı olacak görev alıyordu.



