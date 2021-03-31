Erdinç Sözer: Fenerbahçe’ye her şeyimi vermek istiyorum

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32'nci haftasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını milli oyunculardan yoksun gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Yardımcı antrenör olarak Futbol A Takımı'nın teknik heyetine dahil edilen Erdinç Sözer’i idman öncesi oyunculara tanıtan Teknik Sorumlu Emre Belözoğlu, “Erdinç hocam aramıza katıldı. Bundesliga ve Almanya’nın diğer liglerinde de yıllarca görev yapmış ve Türkiye’de de bir dönem Fenerbahçe’de bizlerle beraber olmuştu. Tecrübeli ve bize çok faydasının olacağına inanıyorum. Ailemize hoş geldin” ifadelerini kullandı.

'Fenerbahçe’ye her şeyimi vermek istiyorum'

Yardımcı antrenör Erdinç Sözer de, “Bu imkanı bulduğum için teşekkürler. Emre’ye yardımcı olmak, kalan haftalarda da Fenerbahçe’ye her şeyimi vermek istiyorum. Çok zamanımız yok. Ligin kalan sürecinde elimizden geleni yapmalıyız. İnşallah beraber başarılı olacağız. İstekli bir şekilde bugün güzel bir idman yapalım. Güzel bir başlangıç dileğiyle” dedi.







