Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, "Bizim için zorlu bir haftaydı. Ahmet Çalık'ın mekanı cennet olsun. Futbol federasyonu çok güzel bir karar verdi. Bu sezon Ahmet Çalık sezonu oldu. Maça gelecek olursak bizim için çok zor bir maç oldu. Kayserispor'u tebrik etmek lazım. İyi mücadele ettiler. Bizde maçın sonuna kadar iyi mücadele ettik. En güçlü oyun zamanında bir faul yaptık ve gol yedik. Mağlubiyetten dolayı çok üzgünüz. Yarından itibaren çalışmalara devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

DHA