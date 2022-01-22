Erdinç Sözer: 10 pozisyonu değerlendirememişiz

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 23'üncü hafta maçında Medipol Başakşehir, evinde Göztepe 'ye2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, mücadeleyi ve skoru değerlendirdi.

Çok pozisyona girdiklerini ancak başarılı olamadıklarını söyleyen Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, "Göztepe'yi tebrik etmez lazım. Baskılı oyun oynamak istediler. İlk yarıda bunu çözdük. Pozisyonlar elde ettik ama değerlendiremedik. Taçtan gelen geçiş oyununda gol yedik. İkinci yarı daha istekliydik, çok pozisyona girdik. 10 pozisyona girmişiz ve değerlendirememişiz. Böyle durumlarda her zaman kontra ataktan gol yiyebilirsiniz. Pozisyon verdik gol oldu ve üzgünüz. Takım istek gösterdi. Bir beraberlik olabilirdi. 6 dakika uzatma kısa oldu. Sakatlıklar oldu. Çok kısa uzatıldı. Nasıl hesaplanıyor bilmiyorum. Yine de sorumluluk bizim. 90 dakikada yüzde 70-75 top bizde. Ceza sahası içinde pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

"SERDAR KAMPTA TAKIMA KATILACAK"

Takımda sakatlığı bulunan Serdar Gürler'in durumu için de Sözer, "Serdar kampta takıma katılacak. Bekliyoruz. Kampta durumuna bakacağız" dedi.

"VISCA KALİTELİ VE BİTİRİCİ BİR OYUNCU"

Hücumdaki eksiklikleri ve Visca'nın da transferi sonucu hücumdaki aksaklık için Sözer, "Visca çok kaliteli bir oyuncu. Bitirici oyuncu. Çok pozisyonlar geldi. İkinci yarı 10 pozisyon gelmiş, değerlendirilememiş, maçı kaybedersiniz" açıklamasında bulundu.



