RİZE (DHA) - Çaykur Rizespor, 21 yaşındaki defans oyuncusu Erdinç Karakaş ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Yeşil mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor’umuz Almanya’da VfL Bochum, Schalke 04 ve 1.FC Köln altyapılarında yetişen 21 yaşındaki defans oyuncusu Erdinç Karakaş ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Almanya genç milli takımlarında 20'den fazla resmi maça çıkan yeni transferimiz Erdinç Karakaş’a kulübümüze hoş geldin diyerek başarılar diliyoruz" denildi.

Çaykur Rizespor, Erdinç Karakaş transferi ile birlikte gün içindeki 3'üncü transferini yapmış oldu.

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