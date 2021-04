Erdinç İyikul: Riot Games artık dev bir eğlence şirketi

Oyun dünyasının en popüler şirketlerinden biri olan ve espor turnuvalarının büyük heyecanını evlere kadar taşıyan Riot Games sadece oyun değil, dev bir eğlence şirketi olduğunu da tüm dünyaya kanıtlamış durumda. Riot Games’in Türkiye Ülke Müdür Erdinç İyikul da konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte İyikul’un FANATİK’e konuştuğu o açıklamaları:

‘Müzik, çizgi roman, medya ve moda dünyaları arasında bağ kurmamız son süreçte kaçınılmaz oldu’

“Riot Games olarak uzun yıllardır dijital oyunlar ve espor alanında bayrak taşıyıcılığı üstleniyoruz. Hacimleri 170 milyar doları aşan bu sektörlerde ilklere imza atarak oyuncularımızla bir bütün oluşturmak, bizleri bu sektörleri besleyecek farklı alanlara da yönlendirmiş durumda. Merkezinde oyuncularının beklenti ve ihtiyaçları bulunan yenilikçi bir şirket olarak, oyun evreniyle müzik, çizgi roman, medya ve moda dünyaları arasında bağ kurmamız son süreçte kaçınılmaz oldu. Dünyanın dört bir yanında 3 binden fazla çalışanı olan bir şirket olarak bugün dönüp faaliyetlerimize baktığımızda, yalnızca bir oyun şirketinden çok daha kapsayıcı işler yaparak bir eğlence şirketine dönüştüğümüzü görüyoruz. Özellikle son 2 yıl, bizim için pek çok yeniliğe imza attığımız, yeni ürünlerimizi oyuncularımızla buluşturduğumuz, oyun şirketinden, eğlence şirketine dönüşüm noktasında büyük ilerlemeler kaydettiğimiz bir yıl oldu.”





Riot 2.0 Dönemi

“Birkaç sene öncesine kadar tek ürünümüz dünyanın en çok oynanan PC oyunu League of legends iken, bugün oyuncuların beğenisine sunduğumuz 5 farklı oyunumuz, anime dizisi, Netflix belgeseli gibi medya projelerimiz, sanal müzik gruplarımız, hikaye kitaplarımız, çizgi romanlarımız, binleri bir araya getirip, milyonları ekran başına toplayan dev espor organizasyonlarımız ile dünyanın en büyük eğlence şirketlerinden biri olmuş durumdayız. Bu kapsamda artık Riot 2.0 dönemi başladı diyebiliriz. Oyundan müziğe, medya projelerinden dev etkinliklere kadar hayata geçirdiğimiz projelerle, hayatın her alanına dokunan, yeni nesle uygun içerikler üreten, oyunu merkezde tutan ve bunu herkes için farklı eğlence türleri olarak servis edebilen bir şirketiz. Özellikle 2019 Ekim ayı itibariyle artık her alana dokunarak, “eğlence” sektörünün de dev bir parçası olmaya başlamış bir şirkete dönüştük. Bu kapsamda detaylarını yakın zamanda açıklamayı planladığımız, topluluğumuzu heyecanlandıracak yeni bir medya projemiz, League of Legends: Wild Rift ile mobil pazarda şirketin özüne uygun sunacağımız yeni deneyimler ve VALORANT esporuyla ilgili adımlarımız olacak. 2021 yılında bu dönüşümü tamamen gerçekleştirmek ve ülkemizde ilklere imza atmaya devam etmek istiyoruz.”

