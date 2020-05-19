Erdi Dikmen: Dünyanın en iyi stoperlerinden biri olmak istiyorum

Futbola sol bek olarak Samsunspor alt yapısında başlayan ancak daha sonra uzun boyu ve fiziği nedeniyle stoper oynayan Erdi Dikmen son iki sezondur Keçiörengücü formasıyla gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekti. Bir çok Süper Lig ekibinin transfer listesine giren 1.92 boyundaki sol ayaklı stoper kariyeri ve hedefleri ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Corona virüs sürecinde neler yaptın? Tekrar futbol oynanacak olması nasıl bir duygu?

İlk haftalar virüsün dünya üzerinde yaymis oldugu o korkudan dolayı çalışmalarımı yapamadım açıkcası. Aradan biraz zaman geçtikten sonra bireysel olarak çalışmalara başladım. Sürekli evde ailem ve nişanlımla vakit geçirdim.

Futbolcu olmaya nasıl karar verdin?

Babam, ben 5 yaşımdayken karne hediyesi olarak Samsunspor alt yapısına yazdırmıstı. Tabi o zamanlar çocuktuk, o heycanla oynuyorduk. Sonrasında yaşım ileriledikçe turnuvalar ve maçlar oluyordu. Oralara katıldıkça kendimide gördükçe futbolda neden olmasın, televizyonda izlediğim o insanların yerinde neden ben de olmayayım diye düşündüm.

"FUTBOLA SOL BEK BAŞLAMIŞTIM"

Futbola stoper olarak mı başladın? Senin yeteneğini kim keşfetti?

Futbola en başından beri sol bek olarak başladım. Alt yapıda Erol Hocam olsun, Orhan Anıl olsun onların çok emeği vardır üstümde. Beni sol bek olarak başlattılar futbola. O şekilde devam ettim. Ardından 17-18 yaşlarımda yeni a takıma çıktığım sıralarda Samsunspor'un başına Erhan hoca gelmişti. Tanışma sırasında benim uzun boyumu görür görmez, "Sen hangi mevkide oynuyosun" diye sorunca "sol bek" dedim. "Sen bu boyla harika stoper olursun. Sol ayaklısın" gibi bir yaklaşımda bulundu. O andan itibaren stoper oynamaya başladım.

"ÇEKİNİLEN BİR TAKIM HALİNE GELDİK"

Takımın bu sezon performansı hakkında neler söylemek istersin?

Bu sezon için ligde henüz yeni bir takımız. Yeni olmamıza rağmen çokta güzel şeyler başardığımızı düşünüyorum. Çünkü önceki senelere bakacak olursak yeni çıkıpta bu şekilde boy gösteren, kendinden söz ettiren takım sayısı çok az. Gerek takım oyunu olsun, gerek bireysel anlamda kendimizden söz ettirdik. İç saha, dış saha olsun çekinilen bir takım haline geldik.

Keçiörengücü'de 2 sezondur istikrarlı olarak forma giyiyorsun. Bazı takımlarla ismin anılmaya başladı. Geleceğinle alakalı neler söylemek istersin?

Her genç futbolcunun olduğu gibi benimde hayallerim var. O hayallerimin pesinden koşup yavaş yavaş hepsine sahip olmak istiyorum.

"DÜNYANIN EN İYİLERİ ARASINA GİRMEK İSTİYORUM"

Futbolla en büyük hedefin ve hayalin nedir?

En büyük hedefim herkesin beni 4 gözle izlediği, "Evet bugün Erdi Dikmen'in oynadığı takımın maçı var izlemeliyim" dediği, dünya futbolundaki en iyi stoperler arasına girmek istiyorum. Bunların yanında, bu hedeflerimi gerçekleştirirken milli takımda Ay-yıldızlı formayı terletmek de hayalim.

Türkiye'de en beğendiğin stoper kim?

Türk olarak Fenerbahçe'den Serdar Aziz'i beğeniyorum. Savaşcı ve yeşil sahada hic bir seyden korkmayan oyuncu. Yabancı olarak Başakşehir de oynayan Alexandru Epureanu. Kendimi ona çok benzetiyorum. Uzun boylu sol ayaklı ve ayakları temiz bir oyuncu.

"EN BÜYÜK ANTRENMAN İZLEMEK"

İdolün var mı, kimi örnek alıyorsun?

İdolüm aslında yok. Ama izlediğim ve kendimde bu yönlerimi geliştirebilirim dediğim çok oyuncu var. Maçları izlerken babamın da dediği gibi "Maçı değil, senin mevkinde kim oynuyorsa o kişiyi izle, ne yapıyor gözlemle". En büyük antrenman izlemektir, gözlemlemektir.

Saha içinde en güçlü olduğun özelliğin nedir?

Bir stoper olarak en büyük özelliğim sol ayağım. Saha içinde sol ayak ile bir stopere göre ağızlara açıkta bırakaca şeyler yapabilirim.

Avrupa'da forma giyme hayalin var mı?

Kesinlikle var. Avrupa'da forma giyip Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum.

Hangi ligi daha çok beğeniyorsun?

İngiltere Ligi'ni çok beğeniyorum. Üst düzey disiplin ve futbol anlayışı var. Çok sayıda yetenekli ve üst düzey oyuncular var. Oradaki takımlardan parmakla gösterilecek çok sayıda oyuncu ve teknik direktör var.

Yakup Çınar - Fanatik.com.tr