Türk Telekom ile stat isim sponsorluğu sona eren Galatasaray 'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Galatasaray Kulübü, Timur Şehircilik Planlama AŞ ile 725 milyon TL + KDV karşılığında 5+5 yıllığına stat isim hakkına ilişkin sponsorluk ve reklam tanıtım sözleşmesi imzalandığını açıkladı. Emre Akbaba transferine sponsor olarak Galatasaray taraftarının sevgisini kazanan, futbol kulübüne forma sponsorluğu veren, 2021/22 sezonunda Basketbol A.Ş'ye destek vererek ana sponsor olan ve yönetimi alan Erden Timur, stat isim sponsorluğunda da Sarı Kırmızılı ekibin ciddi bir gelir elde etmesini sağlayacak.

Her fırsatta Sarı Kırmızılı ekibe destek vereceğini açıklayan Galatasaraylı iş insanı Erden Timur'un kariyeri de bu son dakika gelişmesinin merak konusu oldu. Galatasaray taraftarı, Erden Timur kimdir, serveti ne kadar? NEF'in sahibi Erden Timur kaç yaşında ve aslen nereli? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

Erden Timur kimdir, serveti ne kadar? NEF'in sahibi Erden Timur kaç yaşında ve aslen nereli?

Erden Timur, 16 Kasım 1981 tarihinde Mersin’de doğdu. Üniversiteden sınıf arkadaşı Emine Timur ile evli olan Erden Timur, Ala Bade adında bir kız ve Yusuf Kenan adında bir erkek çocuk babasıdır. Galatasaray'a verdiği önemli desteklerle dikkat çeken Timur, Emre Akbaba ve Radamel Falcao transferlerinde kulübe ciddi maddi destek sağladı.

2000 yılında Tarsus Amerikan Koleji’nden mezun olan Erden Timur, 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olarak avukatlık diplomasını aldı. Daha sonra London School of Economics’te ekonomi yüksek lisansına başladı ancak babasının rahatsızlanması nedeniyle eğitimini yarım bırakarak üçüncü ayda Türkiye’ye döndü.

Döndükten sonra aile şirketlerine ait bir arsada yarım kalan bir projeyi tamamlamak için inşaat sektörüne girdi ve 2010 yılında Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. çatısı altında Nef markasını kurdu ve başta İstanbul olmak üzere Bodrum, Londra gibi şehirlerde markalı konut projeleri geliştirmeye başladı.

Projelerinde patenti kendisine ait olan foldhome konseptini uyguladı. Forbes 2020 verilerine göre 400 milyon dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin 100. insanıdır.

3 yıl önce yazarımız Eylem Türk'e konuşan Erden Timur, ''Galatasaray taraftarı olmanız kulübe sponsor olmanızda etkili oldu mu?'' sorusuna şu yanıtı vermişti:

“Biz NEF olarak, gayrimenkul sektöründe uluslararası marka haline gelmek ve sektörde farklılık yaratmak için yola çıktık. Bu yoldan sapmadan da rotamızı takip ediyoruz. NEF’in gelecek vizyonunun yanı sıra toplumsal fayda misyonumuzu da göz önüne aldığımızda; Galatasaray gibi uluslararası arenada başarısını kanıtlamış, Türkiye’nin lider futbol takımlarından birisiyle iş birliğine gitmenin tüm bu hedeflere ulaşma konusunda en etkili yol olduğu fikrine vardık.”